Шхеры взяли в дело

«Гринпис России» готовит обращение в Генпрокуратуру с просьбой защитить территориальную целостность нацпарка «Ладожские шхеры». Причиной стал представленный на общественное обсуждение проект нового положения об особой охраняемой природной территории (ООПТ). Экологи уверены, что Минприроды планирует исключить из состава нацпарка территорию площадью более 2 тыс. га. По данным “Ъ”, прошлой весной малоизвестное ООО «Институт экологии и землепользования» обратилось к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой предоставить этот участок «для рекреационной деятельности». Экологи напоминают, что действующее законодательство запрещает исключать земли из состава нацпарков, и предупреждают: принятие документа создаст опасный прецедент для всей заповедной системы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Минприроды РФ опубликовало драфт нового положения о национальном парке «Ладожские шхеры». Из состава природоохранной территории, обратили внимание экологи, планируется исключить полуостров вблизи населенных пунктов Рескула, Кортела и Рауталахти, свидетельствуют приложенные к документу карты. По оценкам зеленых, речь идет о территории более 2 тыс. га. Эта территория не имеет топонимического названия, но в служебной переписке упоминается как полуостров Рауталахти.

Созданный в 2017 году нацпарк «Ладожские шхеры» расположен в Лахденпохском, Сортавальском и Питкярантском районах Республики Карелия (северное и северо-западное побережье Ладожского озера). В 2020 году Минприроды утвердило положение о природоохранной территории. Согласно карте нацпарка, полуостров Рауталахти входит в его состав.

По сведениям “Ъ”, в мае 2022 года к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой исключить полуостров Рауталахти из нацпарка обратилось ООО «Институт экологии и землепользования». Директор ООО Ирина Гукасян сообщала главе государства о «рекреационной деятельности с возможностью частичной застройки объектами рекреационного назначения». Госпожа Гукасян в письме уточняла, что компания занималась реализацией природоохранных мероприятий при строительстве олимпийских объектов. По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО в равных долях принадлежит Микаэлу Арамяну и Алексею Ходякову. Сайт «Института экологии землепользования» сообщает, что это «научно-производственное проектное бюро более пяти лет успешно работает в сфере экологии и охраны окружающей среды». В частности, там упоминается осуществление «экологического мониторинга моста через Керченский пролив». “Ъ” направил несколько запросов в компанию, однако ответа не получил.

По данным “Ъ”, глава государства поручил Минприроды проработать это предложение. Ведомство начало с запроса в подведомственный ВНИИ «Экология»: входит ли полуостров в состав нацпарка? Ученые ответили утвердительно. Оба письма, о которых идет речь, есть в распоряжении “Ъ”.

В июне Минприроды РФ заявило “Ъ”, что изучает возможность исключения из нацпарка полуострова Рауталахти, чтобы «в первую очередь не допустить ущерба природе». В ведомстве подтвердили поступление письма с предложением разрешить там рекреационную деятельность, однако от кого оно, в министерстве не уточнили. В конце января, когда о планах изменить назначение полуострова заговорили экологи, “Ъ” вновь обратился за разъяснениями в природоохранное ведомство. Однако на сей раз в Минприроды, не ответив на вопрос об исключении участка из ООПТ, заявили, что планируют уточнить границы нацпарка. Площадь ООПТ при его создании, объяснили чиновники, составляла 122 тыс. га, однако постановлением «не были установлены границы, не было утверждено координатное описание их местоположения, были указаны только муниципальные районы Карелии, в границах которых располагается ООПТ, его общая площадь и категории земель, входящих в состав». По результатам землеустроительных работ для внесения его границ в ЕГРН, проведенных в 2020–2021 годах, Минприроды выявило дефицит площади 5,2 тыс. га. В связи с этим ведомство совместно с правительством Карелии и проводит «работу по уточнению границ национального парка, чтобы довести фактическую площадь до характеристик, установленных в акте о создании национального парка».

В пояснительной записке к опубликованному 1 февраля 2023 года положению о нацпарке также говорится об уточнении границ «Ладожских шхер». Впрочем, обращают внимание экологи, из приложенной к документу карты следует, что полуостров Рауталахти больше не входит в состав ООПТ. Зато туда включены лесные участки аналогичной площади вблизи поселков Рюттю и Импилахти.

«Границы территорий, зон, земельных участков всегда должны быть обоснованы сущностным образом, а значение площади не может быть предметом тех или иных манипуляций с границами объектов, позволяющих исключать из их территорий одни части и взамен "дефицита" площади включать другие,— заявил член комиссии по экологическому благополучию при ОП РФ Антон Хлынов.— Решение о включении в границы национального парка дополнительных территорий должно быть обосновано с природно-экологической точки зрения и точно не может являться следствием каких-либо "компенсаций" тех участков, которые оттуда по каким-то причинам решено исключить». Господин Хлынов также указывает, что предлагаемый к исключению участок относится к заповедной зоне — ее уменьшение запрещено законом «Об особо охраняемых природных территориях».

Эксперт «Гринписа России» Михаил Крейндлин также указывает, что действующее законодательство запрещает исключать территории из состава нацпарков и менять целевое назначение участков ООПТ. Он предупреждает, что решение «вырезать кусок из нацпарка без каких-либо разрешений и подать это под видом уточнения границ территории» создаст опасный прецедент для всей заповедной системы. Господин Крейндлин добавляет, что участки, которые хотят присоединить к нацпарку взамен, не имеют экологической ценности — там несколько лет проводились сплошные рубки.

«Гринпис России» готовит обращение в Генпрокуратуру, в котором укажет на упомянутые нарушения природоохранного законодательства и попросит принять меры для защиты территориальной целостности «Ладожских шхер». Если все же Минприроды утвердит документ, зеленые планируют обратиться с иском в суд.

Отметим, попытки перекройки заповедных земель предпринимались и ранее. Например, проект прокладки дублера Щелковского шоссе через территорию нацпарка «Лосиный остров» (Москва и Подмосковье) обсуждается с 2013 года. В марте 2019 года бывший премьер Дмитрий Медведев поручил Минюсту и Минприроды проработать вопрос об изменении границ нацпарка. Однако ведомства в ответ признались: в рамках действующего законодательства решить проблему «не представляется возможным». Схожая история с нацпарком «Югыд ва» (Коми), на территории которого находится месторождение золота Чудное. Минприроды и правительство республики неоднократно пытались вывести Чудное из состава нацпарка. Однако Верховный суд РФ по иску «Гринписа» запретил менять границы нацпарка.

Поправки, разрешающие менять границы ООПТ, регулярно всплывают в рамках общественных обсуждений или вносятся отдельными депутатами в Госдуму. Впрочем, до принятия норм дело пока не доходило. Именно отсутствие механизма изменения границ федеральных ООПТ, уверены зеленые, мешало чиновникам и бизнесменам реализовать проекты на заповедных территориях.

Анна Васильева