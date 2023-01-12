Кто в Лось, кто по дрова

В нацпарке «Лосиный остров» (Москва) разгорается очередной конфликт вокруг вырубки деревьев и подготовки особо охраняемой территории под стройплощадку. Порубочные работы на участке площадью 4 га вызвали возмущение местных жителей. Подключившиеся депутаты Мосгордумы и Госдумы, а также члены ОП РФ безуспешно пытаются выяснить, кто и с какой целью расчищает место для будущего строительства. Прозвучали версии, что здесь может появиться новый жилищный комплекс или объект Минобороны. В военном ведомстве, Минприроды, администрации нацпарка «Лосиный остров» на запросы “Ъ” не ответили. В столичном департаменте строительства дали понять, что объект не имеет отношения к дорожному строительству и программе реновации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В начале января на территории нацпарка «Лосиный остров» строительная техника приступила к вырубке деревьев и подготовке стройплощадки. Об этом в социальных сетях рассказал депутат Мосгордумы Михаил Тимонов (СРЗП). Помощник господина Тимонова 1 января побывал во 2-м Белокаменном проезде вблизи ЖК «Лосиный остров», где, как жаловались местные жители, развернулись порубочные работы. «Алексей Васильев, убедившись в обоснованности сигнала, вызывал полицию,— рассказал Михаил Тимонов.— Которая ему подтвердила, что работы проводятся официально. Но что это за работы, кто заказчик, почему это происходит на земле национального парка "Лосиный остров" и какая острая нужда заставила начать работу в новогоднюю ночь, не ответила. Местные жители говорят, что якобы рабочие ссылались на "нужды армии"».

Член комиссии по экологическому благополучию при Общественной палате РФ Антон Хлынов рассказал “Ъ”, что стройтехника расчистила примерно 4 га особо охраняемой территории. Задействованные рабочие, по словам эколога, сообщили «противоречивую информацию»: «Одни говорят, что это какой-то спецобъект, другие — что жилой комплекс». «До создания нацпарка здесь была промзона,— говорит господин Хлынов.— Но в настоящее время, по сведениям ЕГРН, а также в соответствии с документами о создании национального парка, с правоустанавливающими и правоудостоверяющими документами на землю это участок федеральной собственности, находящийся на праве постоянного пользования у ФГБУ "Национальный парк «Лосиный остров»"». Природоохранное законодательство разрешает проводить подобные работы в нацпарках лишь в ряде случаев, напомнил господин Хлынов. Например, если они ведутся для нужд самой ООПТ или для населенных пунктов, которые находятся на ее территории (в данном случае это Москва). «Также для подобных работ, если они связаны с капитальным строительством и не имеют отношения к объектам магистральной инфраструктуры, необходимо проводить государственную экологическую экспертизу,— продолжает он.— В любом случае для осуществления деятельности в национальном парке необходимо согласование с Минприроды России, а в случае капитального строительства — также и разрешение на строительство, полученное от этого ведомства». По его словам, если этого сделано не было, а расчистка ведется не для нужд нацпарка или города, а также не для обеспечения функционирования существующих объектов иного назначения в границах национального парка, работы вряд ли законны. Если согласования были получены, надо проверять, насколько правомерно они были выданы, говорит эколог.

Депутат Госдумы Сергей Обухов (КПРФ) направил запрос в Минобороны и Минприроды с просьбой предоставить соответствующую информацию. «В настоящий момент жители не имеют данных о том, что работы согласованы с указанными учреждениями, так же как и информации о том, что планируется возвести на застраиваемом участке»,— пояснил он.

Отметим, это далеко не первый конфликт вокруг застройки «Лосиного острова». Так, с 2013 года обсуждается проект прокладки здесь дублера Щелковского шоссе. В марте 2019 года тогдашний премьер Дмитрий Медведев в связи с этим поручил Минюсту и Минприроды проработать вопрос об изменении границ нацпарка. Однако ведомства ответили, что в рамках действующего законодательства это «не представляется возможным». В 2019 году “Ъ” подробно рассказывал о скандале со строительством ЖК «Сказочный лес», который начали возводить в буфере природоохранной территории. В 2021 году экологи жаловались на незаконность строительства участка Северо-Восточной хорды — несколько участков природоохранной территории, по которым она должна пройти согласно данным ЕГРН, неожиданно перестали входить в состав «Лосиного острова» (см. “Ъ” от 3 марта 2021 года). Впрочем, участок все же был построен.

Руководство нацпарка «Лосиный остров» переадресовало “Ъ” с просьбами прокомментировать ситуацию в Минприроды. В природоохранном ведомстве не ответили.

В столичном департаменте строительства “Ъ” дали понять, что это не их объект, уточнив, что он не имеет отношения к дорожному строительству и возводимым домам по программе реновации. Кто именно расчищает стройплощадку, собеседник в департаменте сказать затруднился, предположив, что речь может идти об объекте Минобороны или коммерческом строительстве. В столичном департаменте природопользования не ответили на запрос “Ъ” о том, кто ведет работы на этом участке, есть ли на то соответствующие разрешения, в том числе порубочные билеты.

В Минобороны, куда обратился за разъяснениями “Ъ”, на запрос не ответили.

На территории нацпарка запрещена любая деятельность, которая может нанести ущерб компонентам окружающей среды и культурно-историческим объектам, указывает управляющий партнер Zharov Group Евгений Жаров. Там запрещены строительство дорог и других линейных объектов, проезд и стоянка транспортных средств, создание площадок для накопления отходов, распашка земель. Господин Жаров отмечает, что за нарушение правил использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях установлена административная ответственность в виде штрафа (ст. 8.39 КоАП). Для юридических лиц его размер составляет от 300 тыс. до 500 тыс. руб. «В случае причинения значительного ущерба особо охраняемым территориям, например при уничтожении отдельных комплексов и памятников природы, ухудшении их состояния, добыче населяющих эти территории животных, к виновным лицам может быть применена уголовная ответственность, предусмотренная ст. 262 УК РФ (нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов)»,— говорит Евгений Жаров.

Анна Васильева, Александр Воронов