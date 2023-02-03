Картон недешево переупаковался

“Ъ” стала известна сумма, за которую структуры Виктора Харитонина приобрели единственного производителя мелованного картона в РФ ООО «Кама» — она составила 36 млрд руб. Эксперты считают цену, которая полностью окупает сделанные в предприятие инвестиции, справедливой с учетом качества актива и его высокой синергии с основным фармацевтическим бизнесом покупателя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Совладелец фармацевтического холдинга «Фармстандарт» Виктор Харитонин завершил сделку по приобретению ООО «Кама», управляющего единственным в России производством мелованного картона. Итоговая сумма сделки составила 36 млрд руб., из которых 15 млрд руб.— стоимость активов предприятия, 21 млрд руб.— долг компании перед банком «Открытие», средства которого привлекались на развитие производства. Как сообщили источники “Ъ”, закрыть сделку первоначально планировалось до конца 2022 года, но сроки сдвинулись на январь. В итоге подписание договора, по данным источника “Ъ” на рынке, состоялось на прошлой неделе.

По словам собеседника “Ъ”, в конце января господин Харитонин повторно посетил предприятие. Изменения в совете директоров и составе топ-менеджмента «Камы» после заключения сделки пока не проводились, сообщают источники “Ъ”. В «Фармстандарте» не ответили на запрос, в банке непрофильных активов «Траст», который занимался продажей предприятия, сделку не комментируют. В пресс-службе «Камы» порекомендовали «следить за новостями на сайте компании».

В состав ООО «Кама» входят ООО «Кама Картон», «ЦБК "Кама"», ООО «Камабумпром» и ООО «Камабумпром. Очистка». По итогам 2021 года выручка ООО «Кама», по данным «СПАРК-Интерфакс», составила 5,9 млрд руб., чистая прибыль — 1,6 млрд руб. Предприятие является первым в России производителем мелованной бумаги и единственным в стране на данный момент производителем мелованного картона (запущено в 2021 году).

Большую часть средств на строительство (19,4 млрд руб. из необходимых 29,3 млрд руб.) в декабре 2016 года «Кама Картон» получил от банка «Открытие». В 2017 году кредитная линия была закрыта из-за санации банка, при этом доли ЦБК оставались в залоге у кредитора, а в ноябре 2018 года с одобрения ФАС активы группы «Кама» полностью перешли «Открытию». Банк возобновил проект по запуску производства картона и открыл для него финансирование. Итоговый объем инвестиций составил около 25 млрд руб.

В феврале 2022 года «Кама» была продана банку «Траст» «для дальнейшей продажи в рынок» за 13,6 млрд руб. при балансовой стоимости 8,5 млрд руб. Искать нового покупателя на активы планировалось после выхода производства на полную мощность в 220 тыс. тонн мелованного картона в год. Достичь этого показателя завод должен был в 2023 году, но смог сделать это в 2022 году благодаря санкциям и уходу из России иностранных поставщиков мелованного картона, долю которых заняла «Кама».

У «Камы» есть синергия с основным бизнесом Виктора Харитонина: структуры «Фармстандарта» выпускают более 1,7 млрд упаковок лекарственных средств в год, и компания выступает крупным покупателем упаковочного картона. До этого господин Харитонин пытался приобрести другой лесопромышленный актив — Сыктывкарский лесопромышленный комплекс в Коми, но сделка не получила одобрения российских властей и затормозилась.

Экс-министр промышленности Пермского края, председатель регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Теплов считает итоговую сумму сделки справедливой. «Банк полностью вернул свои инвестиции, а покупатель получил, по сути, новое предприятие с современным импортным оборудованием. Сегодня на фоне санкций открыть такое производство было бы сложно. Между тем спрос на бумагу и картон на внутреннем рынке сейчас очень хороший, так что предприятие будет приносить высокий доход», полагает господин Теплов. Бывший исполнительный директор ЦБК «Кама» Юрий Чечеткин отмечает, что теперь у «Фармстандарта» появится возможность уйти от импорта упаковки, а «Кама» гарантирует сбыт своей продукции.

Екатерина Артемова, Пермь; Ольга Мордюшенко