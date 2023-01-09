Фармацевт сложит картон

Владелец «Фармстандарта» Владимир Харитонин, не сумевший получить в прошлом году крупнейший российский актив Mondi «Монди Сыктывкарский ЛПК», может купить другое крупное лесопромышленное предприятие. По данным “Ъ”, структуры бизнесмена планируют приобрести единственного в России производителя беленого картона — ООО «Кама». Сделка может быть закрыта в январе. Аналитики считают приобретение перспективным, поскольку «Фармстандарт» выступает крупным потребителем продукции этого ЦБК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, структура владельца «Фармстандарта» Владимира Харитонина в ближайшее время планирует завершить сделку по приобретению у банка «Траст» ООО «Кама» (объединяет ЦБК, «Камабумпром» и «Кама Картон»). По данным одного из источников “Ъ” на рынке, Федеральная антимонопольная служба уже одобрила сделку.

Собеседники “Ъ” поясняют, что закрыть ее планировалось в конце 2022 года, но потом сроки сдвинулись на январь. По их словам, господин Харитонин уже побывал на предприятии и «положительно оценил его работу». Источники “Ъ” добавляют, что «Фармстандарт» выступают крупным покупателем упаковочного картона «Камы».

Получить комментарии Владимира Харитонина не удалось, в ФАС и ЦБК «Кама» на запрос “Ъ” не ответили. В пресс-службе банка непрофильных активов «Траст» отметили, что «по активу нет информации, которую бы стоило комментировать».

Краснокамский ЦБК был построен в 1933 году. ООО «Кама Картон» создано в 2016 году бывшими акционерами ФК «Открытие» Вадимом Беляевым и Сергеем Гордеевым. В апреле 2021 года на заводе запущено первое в России производство мелованного картона. Большую часть средств на его строительство (19,4 млрд руб. из необходимых 29,3 млрд руб.) «Кама Картон» в декабре 2016 года привлекла в виде кредита у банка «Открытие». В 2017 году кредитная линия была закрыта из-за санации банка, при этом доли ЦБК оставались в залоге у кредитора. В ноябре 2018 года с одобрения ФАС активы группы «Кама» полностью перешли «Открытию». Почти сразу было решено их продать.

В апреле 2021 года председатель правления «Открытия» Михаил Задорнов говорил, что в трехлетней перспективе после выхода на полную мощность производства мелованного картона планируется продать актив профильному инвестору. «Продавать будем тогда, когда мы получим удовлетворяющую нас оценку»,— заявлял он. Однако уже в феврале 2022 года «Каму» передали банку «Траст» «для дальнейшей продажи в рынок» за 13,6 млрд руб. при балансовой стоимости 8,5 млрд руб. Искать нового покупателя на активы планировалось после их выхода на полную мощность в 220 тыс. тонн мелованного картона в год.

Достичь этого показателя завод должен был в 2023 году, но смог сделать это уже по итогам 2022 года благодаря санкциям и уходу из России иностранных поставщиков мелованного картона, долю которых заняла «Кама». Несмотря на привлекательность актива, борьбы за него на рынке не было, уверяют источники “Ъ”. В текущей ситуации, отмечают они, даже крупнейшие профильные игроки лесного сектора «заняты своими проблемами и направляют средства на реализацию запланированных инвестпрограмм».

Владимир Харитонин в августе 2022 года уже пытался купить другой лесопромышленный актив: его компания Augment Investments Limited заключила соглашение с международной группой Mondi о продаже АО «Монди Сыктывкарский ЛПК» за 95 млрд руб. Завод является одним из крупнейших российских производителей бумаги мощностью около 1,3 млн тонн в год. Но сделка не получила одобрения российских властей и затормозилась.

По мнению экспертов WhatWood, ЦБК и единственный в России завод по производству мелованного картона — «удачная покупка с учетом того, что спрос на упаковку будет только расти». При этом на рынке полагают, что наличие синергии с другими активами нового владельца дополнительно повышает ценность компании. Стоимость активов «Камы» собеседники “Ъ” оценивают на уровне сделки «Траста» и «Открытия» с небольшой премией — 14–15 млрд руб.

Ольга Мордюшенко; Вячеслав Суханов, Пермь