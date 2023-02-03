Банкротство — не игрушки

Банк «Траст», так и не добившись взыскания долга примерно на 3 млрд руб. с компании «Вандеркинд», управляющей сетью магазинов детских товаров Hamley’s, решил обанкротить ее. Банк таким образом пытается поставить точку в затянувшемся судебным споре с компанией Александра Мамута. По мнению юристов, сейчас нет оснований для удовлетворения заявления о несостоятельности продавца игрушек, но не исключено, что они могут появиться после завершения череды разбирательств в судах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Банк непрофильных активов «Траст» 2 февраля уведомил, что намерен обратиться в суд с заявлением о банкротстве АО «Вандеркинд», управляющего российскими магазинами международной сети магазинов детских игрушек Hamley’s, обнаружил “Ъ” в реестре сведений на портале «Федресурс». «Вандеркинд» входит в группу компаний Ideas4Retail. В 2019 году “Ъ” сообщал, что 90% Ideas4Retail принадлежит A&NN Investments бизнесмена Александра Мамута. Компания владеет эксклюзивными правами на развитие в России сети магазинов Hamley’s.

В пресс-службе «Траста» сообщили “Ъ”, что решение банка связано с неисполнением заемщика обязательств по кредитному договору и отсутствием альтернативных вариантов урегулирования задолженности. В Ideas4Retail и исполнительный директор A&NN Investments Надежда Ермакова не ответили на запрос “Ъ”.

По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка АО «Вандеркинд» в 2021 году составила 991 млн руб., чистая прибыль — 20 млн руб. В 2017–2020 годах компания была убыточной.

Сегодня, по данным сайта российского Hamley’s, работают только две точки продаж сети: в торговом центре «Океания» в Москве и в «МореМолл» в Сочи. Как ранее сообщал “Ъ”, с начала 2023 года магазины Hamley’s в четырех московских торгцентрах открылись под новым названием — «Винни». Одноименную сеть магазинов детских товаров также развивает Ideas4Retail. В январе был закрыт и флагманский магазин Hamley’s в Центральном детском магазине (ЦДМ) на Лубянке (см. “Ъ” от 16 января).

Начиная с 2021 года, «Траст» и «Вандеркинд» ведут судебные разбирательства, связанные с договором кредитной линии, подписанным сторонами в феврале 2017 года. Так, суды отклонили иски «Траста» по взысканию с «Вандеркинда» около 2,6 млрд руб. долга по кредиту, а также почти 499 млн руб. просроченных обязательств по основному долгу.

В то же время в июле 2021 года по иску «Вандеркинда» и Александра Мамута суд перенес уплату обязательного платежа по кредиту в 500 млн руб. до конца 2022 года. В конце января текущего года Арбитражный суд Москвы вновь пролонгировал договор уже до конца 2024 года. Кроме того, в декабре 2022 года суды в двух инстанциях удовлетворили иск «Вандеркинда» о взыскании с «Траста» около 1,5 млрд руб. убытков в виде упущенной выгоды из-за отказа банка продолжать кредитование.

Учитывая эти обстоятельства, суд может отказать в удовлетворении заявления «Траста» о признании «Вандеркинда» несостоятельным, считает адвокат NSP Арам Григорян. Адвокат и партнер правового бутика K’AMELAWT Анастасия Шамшина также не исключает, что, вероятно, дело о банкротстве компании будет отложено до вынесения судом кассационной инстанции решения по иску «Вандеркинда» о взыскании с банка 1,5 млрд руб.

Сейчас в Арбитражном суде Москвы рассматривается еще один иск «Траста» — о взыскании с «Вандеркинда» 2,4 млрд руб. Заседание по делу назначено на 16 февраля. Если этот иск будет удовлетворен и ответчик не погасит задолженность, то у банка уже появятся основания для обращения с заявлением о признании должника банкротом, говорит адвокат адвокатского бюро «Интеллектуальный капитал» Ирина Каплун.

При этом сейчас «Вандеркинд» старается показать, что не имеет внешних признаков неплатежеспособности, считает Арам Григорян. На это, по его словам, указывает тот факт, что компания пытается урегулировать более мелкие претензии, например с ЦДМ на Лубянке. В случае же введения процедуры банкротства, заключает юрист, «Траст» сможет реализовать залоги акций и имущество компании с торгов или оставить залоговое имущество себе, если торги будут признаны несостоявшимися.

Алина Савицкая, Анатолий Костырев