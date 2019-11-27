Hamleys не играется в России

Развивающая в РФ магазины игрушек Hamleys и точки Cookhouse Ideas4Retail, где 90% владеют структуры Александра Мамута, выставлена на продажу. Российский бизнес Hamleys аналитики оценивают до 1 млрд руб., но предупреждают, что поиск покупателей на такой актив может затянуться, в том числе из-за ограниченности сегмента детских товаров премиум-класса.

О том, что собственники Ideas4Retail, которая развивает в России магазины игрушек Hamleys и точки по продаже кухонных принадлежностей Cookhouse, начали поиск покупателей на весь бизнес, говорится в презентации компании для потенциальных инвесторов. Копия документа есть у “Ъ”. Как сказано в презентации, 90% Ideas4Retail принадлежит A&NN Investments Александра Мамута (занимает 42-е место в рейтинге Forbes с состоянием $2,5 млрд) и Lynwood Group. Еще 10% компании владеет структура петербургской ГК «Винни» (занимается продажей детской одежды и обуви Armani, Kenzo, Moschino) ООО «ДТЦ "Винни"» Артема Каграманова.

Ideas4Retail владеет эксклюзивными правами на развитие Hamleys в России. Всего сеть включает свыше 200 магазинов по всему миру, принадлежит индийскому бизнесмену Мукешу Абани. В РФ Hamleys управляет девятью магазинами в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи общей площадью более 21,5 тыс. кв. м. Флагман в Центральном детском магазине (ЦДМ) — самый большой магазин игрушек в стране и крупнейший объект во всей сети. Как говорится в презентации Ideas4Retail, в 2019 году сеть Hamleys в России получила 1,78 млрд руб. выручки и 199 млн руб. EBITDA до выплаты роялти и пр. В 2020 году показатели должны вырасти до 1,62 млрд руб. и 258 млн руб. соответственно.

Cookhouse — собственный бренд Ideas4Retail, под которым работает восемь магазинов в Москве и Санкт-Петербурге. В этом году сеть должна получить 198 млн руб. выручки и 48 млн руб. убытка по EBITDA. В 2020 году оборот Cookhouse может вырасти до 249 млн руб., а убыток по EBITDA — сократиться до 11 млн руб., говорится в презентации. Исполнительный директор A&NN Надежда Ермакова не смогла оперативно ответить на вопросы “Ъ”. В Ideas4Retail во вторник также не предоставили комментарий.

Как следует из презентации Ideas4Retail, владельцы компании предпочитают продать весь бизнес одному покупателю, но готовы рассмотреть покупку каждой из сетей по отдельности. Управляющий партнер Peregrine Capital Николай Габышев сомневается, что Hamleys и Cookhouse удастся продать одному стратегическому инвестору: «Это слишком разные концепции». Возможную стоимость Hamleys господин Габышев оценивает в 4–5 EBITDA (0,8–1 млрд руб. до выплаты роялти). Бизнес Cookhouse, исходя из финансовых результатов, оценить сложно, добавил он.

Александр Мамут, бизнесмен, в интервью телеканалу «Дождь», 2013 год Есть вещи, которые должны быть бизнесом, которые должны окупаться

Бизнес Hamleys в России ранее сталкивался с трудностями. В 2018 году ряд контрагентов подали к компании сети иски на почти 80 млн руб.

Ассортимент флагмана в ЦДМ сократился в несколько раз, а источники “Ъ” на рынке недвижимости допускали, что Hamleys закроет свой крупнейший магазин (см. “Ъ” от 13 марта 2018 года). Николай Габышев отмечает: премиум-сегмент детских товаров в России сегодня вряд ли может быть широко представлен за пределами Москвы и Санкт-Петербурга, да и в этих городах может быть ограничен туристическими центрами. Как сказано в презентации Ideas4Retail, годовой оборот российского рынка детских товаров, 20% которого контролирует «Детский мир», сегодня оценивается в 503 млрд руб.

В том, что Hamleys заинтересует кого-то из профильных игроков, источники “Ъ” на рынке сомневаются. Тот же «Детский мир» сегодня сфокусирован на улучшении собственной эффективности, плотности продаж с 1 кв. м и развития онлайн-канала, говорит старший аналитик компании «Атон» Виктор Дима. По его словам, новый премиальный бренд в подобных условиях может только усложнить экономику группы.

Как минимум с середины 2018 года основной владелец «Детского мира» АФК «Система» Владимира Евтушенкова также искала покупателей на свои 52,1% компании. Среди претендентов назывались структуры сенатора Сулеймана Керимова и группа «Сафмар» Михаила Гуцериева. Но переговоры успехом не завершились. На прошлой неделе стало известно, что «Система» и Российско-китайский инвестиционный фонд продают 23,7% «Детского мира» на бирже за 15,92 млрд руб. Учитывая, как долго «Система» пыталась продать долю в «Детском мире», поиск покупателя на Hamleys также может затянуться, предупреждает Виктор Дима.

Анатолий Костырев, Александра Мерцалова