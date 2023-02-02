МВД: при отказе от загранпаспорта нового образца заявителю вернут пошлину

Представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что госпошлина за выдачу заграничного паспорта с электронным носителем будет возвращена при отказе заявителя от получения документа. Прием заявлений о выпуске загранпаспортов нового образца на «Госуслугах» приостановлен с сегодняшнего дня, 2 февраля.

«Государственная пошлина за выдачу заграничного паспорта с электронным носителем информации будет возвращена при отказе заявителя от получения государственной услуги»,— сказала Ирина Волк журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Ранее СМИ сообщали, что гражданам, подававшим заявления о получении загранпаспорта нового образца, необходимо заново оплатить госпошлину за документ старого образца, при этом уже внесенную сумму не вернут.

В компании «Гознак» приостановку приема заявлений объяснили «перенастройкой оборудования» для микросхем, которые используются при изготовлении загранпаспорта с электронным носителем. Это связано с высоким спросом на получение документа.

Лусине Баласян