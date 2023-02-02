Опрошенные ЦБ аналитики спрогнозировали спад ВВП на 1,5% и инфляцию 6% в 2023 году

Банк России опубликовал результаты ежемесячного макроэкономического опроса, который проводился с 27 по 31 января. По мнению аналитиков, инфляция в России в 2023 году может составить 6%, а ВВП страны сократится на 1,5%.

В сравнении с проведенным в декабре прошлого года мониторингом прогноз по снижению ВВП улучшился. В декабре 2022 года эксперты прогнозировали падение на 2,4% в 2023 году. Вместе с тем инфляционные ожидания немного ухудшились. По результатам прошлого опроса, инфляция в 2023 году должна была составить 5,8%.

Опрошенные Центробанком аналитики полагают, что рост российской экономики в 2024 году составит 1,2%, а не 1,5%, как ожидалось в декабре. Прогноз на 2025 год остался неизменным (рост на 1,5%).

Изменение ВВП России в 2025 году к 2021 году составит -1,4% (против -2,4% в декабрьском опросе). По оценке экспертов, долгосрочные темпы роста ВВП страны также не изменятся и составят 1,5%.

Согласно сентябрьским оценкам Минэкономразвития, ВВП в 2023 году сократится на 0,8%. В 2024 году, как рассчитывает ведомство, экономика вырастет на 2,6%. Всемирный банк в конце прошлого года пересмотрел прогноз по России на 2023 год в сторону улучшения. Ожидается, что российская экономика сократится не на 3,6%, а на 3,3%. По оценке Международного валютного фонда, ВВП России в 2023 году вырастет на 0,3% против ранее прогнозируемого сокращения на 2,2%.

Подробнее — в материале «Ъ» «Переворот подъемом».

Милена Костерева