FT: украинские военные начнут тренировки на Leopard 2 на следующей неделе

На следующей неделе военнослужащие ВСУ начнут осваивать танки Leopard 2 в рамках финансируемой Евросоюзом тренировочной миссии. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

Ожидается, что подготовка военных продлится около шести недель. Детали обучения были согласованы вчера, 1 февраля, представителями западных оборонных ведомств под руководством США.

«Все происходит очень быстро, потому что украинцы видят срочность»,— сказал один из собеседников FT. В рамках учебной миссии планируется проинструктировать 30 тыс. украинских военнослужащих.

25 января Германия объявила о поставке ВСУ 14 танков Leopard 2 и разрешила другим европейским странам передать немецкое вооружение Украине. Всего, по оценке главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, ВСУ получат до 140 современных западных танков в качестве «первой волны» помощи.

О последствиях ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Андрей Сапожников