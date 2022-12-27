Южнокорейская компания отменила запланированный на 2023 год перезапуск завода Ford в Ленобласти

Южнокорейский производитель автокомплектующих Sungwoo Hitech отложил на неопределенный срок перезапуск бывшего автозавода компании Ford во Всеволожске, сообщает «Деловой Петербург». О возможном сдвиге сроков в экономическом блоке правительства Ленобласти заявляли еще в середине лета.

«Компания "СВ РУС", реализующая проект на площадке бывшего завода "Форд", не отказывалась от своих инвестиционных планов. Однако, в связи со сложной ситуацией в автопромышленном комплексе, связанной с логистикой, сроки реализации проекта перенесены»,— приводит издание слова собеседника в пресс-службе губернатора и правительства Ленобласти. Новые возможные сроки запуска пока не определены.

Дочерняя компания южнокорейской Sungwoo Hitech ООО «Сангву Хайтек Рус» (ООО «СВ Рус») купила площадку завода Ford во Всеволожске в 2021 году. На заводе покупатель планирует производить компоненты для автомобилей Hyundai и Kia. Инвестиции в проект заявлялись на уровне 6,8 млрд рублей. В июне 2022 года Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленобласти сообщил о возможном переносе сроков запуска, связанного со «сложностями в логистике автопромышленного комплекса».

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте