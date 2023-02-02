Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приехала в Киев

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, руководитель внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель и 14 еврокомиссаров прибыли в Киев для проведения заседания с правительством Украины в преддверии саммита ЕС—Украина, который пройдет завтра, 3 февраля.

«Приятно вернуться в Киев, в мой четвертый раз после вторжения России. На этот раз с моей командой комиссаров. Мы собрались здесь вместе, чтобы показать, что ЕС как никогда твердо поддерживает Украину. И для дальнейшего углубления нашей поддержки и сотрудничества»,— написала госпожа фон дер Ляйен в Twitter.

Помимо главы ЕК и господина Борреля в Киев сегодня также прибыли, в частности, вице-президенты комиссии Маргрете Вестагер, Валдис Домбровскис, Марош Шефчович, Вера Юрова и Маргаритис Схинас, а также девять еврокомиссаров, сообщила пресс-служба европейского органа власти.

Саммит ЕС—Украина, который пройдет в Киеве 3 февраля, станет первой встречей лидеров Евросоюза и властей Украины после того, как Киев получил статус кандидата на вступление в ЕС в июне 2022 года. По данным источников Euraktiv, на саммите европейские делегаты отметят ее прогресс на пути к членству, но не будут давать конкретных обещаний по ускоренному присоединению к союзу.

Собеседник издания отметил, что на формулировках, которые дали бы украинским властям надежду на ускоренное рассмотрение заявки на членство, настаивают Польша и страны Балтии. Однако Франция, Германия, Испания, Нидерланды, Португалия, Дания и Бельгия настроены более скептично, передает Euraktiv.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов