Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приехала в Киев

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, руководитель внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель и 14 еврокомиссаров прибыли в Киев для проведения заседания с правительством Украины в преддверии саммита ЕС—Украина, который пройдет завтра, 3 февраля.

«Приятно вернуться в Киев, в мой четвертый раз после вторжения России. На этот раз с моей командой комиссаров. Мы собрались здесь вместе, чтобы показать, что ЕС как никогда твердо поддерживает Украину. И для дальнейшего углубления нашей поддержки и сотрудничества»,— написала госпожа фон дер Ляйен в Twitter.

Помимо главы ЕК и господина Борреля в Киев сегодня также прибыли, в частности, вице-президенты комиссии Маргрете Вестагер, Валдис Домбровскис, Марош Шефчович, Вера Юрова и Маргаритис Схинас, а также девять еврокомиссаров, сообщила пресс-служба европейского органа власти.

Саммит ЕС—Украина, который пройдет в Киеве 3 февраля, станет первой встречей лидеров Евросоюза и властей Украины после того, как Киев получил статус кандидата на вступление в ЕС в июне 2022 года. По данным источников Euraktiv, на саммите европейские делегаты отметят ее прогресс на пути к членству, но не будут давать конкретных обещаний по ускоренному присоединению к союзу.

Собеседник издания отметил, что на формулировках, которые дали бы украинским властям надежду на ускоренное рассмотрение заявки на членство, настаивают Польша и страны Балтии. Однако Франция, Германия, Испания, Нидерланды, Португалия, Дания и Бельгия настроены более скептично, передает Euraktiv.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...