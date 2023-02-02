В Госдуму внесен законопроект о праве командира назначать арест без решения суда

В Государственную думу внесен законопроект, предлагающий наделить командиров воинских частей и начальников органов военной полиции ВС РФ правом применять к военнослужащим ниже офицерского звания дисциплинарный арест без решения военного суда в период мобилизации, следует из пояснительной записки на сайте Госдумы. Законопроект предложил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его заместитель Андрей Красов.

В документе указано, что в настоящее время назначить дисциплинарный арест с содержанием на гауптвахте может только судья гарнизонного военного суда в соответствии с № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих». В пояснительной записке отмечается, что гарнизонные суды находятся на значительном удалении от зоны проведения боевых действий, что затрудняет транспортировку нарушителей.

Наделение командира правом назначать дисциплинарный арест без решения суда поможет повысить уровень армейской дисциплины, для нарушителей это будет «предупредительной мерой», побуждающей отказаться от нарушения закона и избежать уголовную ответственность, считают депутаты.

Законопроект предлагает наделять командиров правом назначать дисциплинарный арест не только в период мобилизации, но и в период действия военного положения и в военное время. Максимальные сроки разбирательства по дисциплинарному проступку военнослужащего предлагается ограничить до 3 суток, а привлечению к дисциплинарному аресту — до 10 суток.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября 2022 года. 31 октября он сообщил о ее окончании. 16 января в Минобороны рассказали, что командирам воинских частей поручено оборудовать гауптвахты для содержания задержанных мобилизованных. Такие помещения появятся в учебных центрах Центрального военного округа. Согласно указу президента России «Об утверждении Устава военной полиции Вооруженных Сил», предельный срок нахождения на гауптвахте для военнослужащих составляет 45 суток. Он не входит в общий срок службы.

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Эрдни Кагалтынов