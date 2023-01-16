Для мобилизованных оборудуют гауптвахты в ЦВО

В Минобороны рассказали о поручении командирам воинских частей оборудовать гауптвахты для содержания задержанных мобилизованных. Такие помещения появятся в учебных центрах Центрального военного округа (ЦВО) (включает Уральский, Сибирский и Приволжский федеральные округа). Запрос о восстановлении гауптвахт в учебных центрах в министерство направил депутат Госдумы Максим Иванов («Единая Россия»).

«Еще в ноябре обсуждали с командованием Елани, что "губа" (жаргонное название гауптвахты.—"Ъ") в учебных центрах все-таки нужна… Направил запрос в Минобороны. Получил оперативный и положительный ответ: распоряжения даны, соответствующие помещения будут оборудованы в воинских частях-формирователях, ответственных за подготовку мобилизованных военнослужащих»,— написал депутат в своем Telegram. К публикации он приложил скан письма из Минобороны.

Парламентарий объяснил запрос о создании гауптвахт для мобилизованных тем, что, по его мнению, среди военнослужащих «всегда найдется один деятель, который сеет смуту или ведет себя не по уставу дерзко».

Согласно указу президента России «Об утверждении Устава военной полиции Вооруженных Сил», предельный срок нахождения на гауптвахте для военнослужащих составляет 45 суток. Он не входит в общий срок службы.

11 января Одинцовский гарнизонный военный суд приговорил мобилизованный Александра Лешкова к пяти годам и шести месяцам колонии строгого режима за нанесение побоев командиру во время исполнения им обязанностей военной службы (ч. 3 ст. 334 УК РФ). Военная прокуратура и защита не согласились с этим решением.

Подробнее читайте в материале «Приговор солдату не понравился всем».

Андрей Сапожников