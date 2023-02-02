Аукционные дома проверят сделки

Американские власти проверят законность сделок по продаже картин миллиардерам России и Украины. В списке тех, чьи покупки вызвали подозрения, Роман Абрамович, Андрей Мельниченко, Виктор Вексельберг и Игорь Коломойский, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Отмечается, что проверки затронут крупнейшие аукционные дома. Какие именно, собеседник агентства не уточнил. Christie's, Sotheby's и Phillips заявили изданию, что сотрудничают с правоохранительными органами и передадут данные по первому требованию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ

Правда, многие сделки могут быть давними, говорит арт-обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич:

«Покупки совершались и 10, и 20 лет назад. И вдруг сейчас их решили проверять на соответствие всем законам. То есть 20 лет это никого не волновало. Цель ясна — конфискация, а не просто проверка сделки. Что касается конкретных вещей, все эти упомянутые покупатели всегда вели себя достаточно осторожно, и чаще всего свои покупки не подтверждали. Проследить принадлежность конкретной вещи достаточно тяжело. Но не во всех случаях, например, с Виктором Вексельбергом это довольно просто — он официально купил коллекцию Малкольма Форбса — яйца Фаберже. Пусть все это оформлено на офшорные организации, но он никогда не отрицал, что он является владельцем.

А вот все остальное, например, вещи, которые приписывают Роману Абрамовичу, ни по одной из них не было никакого подтверждения. Говорили когда-то, что он купил "Идущего человека" Альберто Джакометти за $104 млн, триптих Фрэнсиса Бэкона тоже приписывали ему, но концов найти не удавалось. Ситуация еще больше разрушает структуру художественного бизнеса, доверия к легальным сделкам сейчас практически не существует».

В последнее время сфера искусства все чаще оказывается связана с так называемыми серыми схемами, поэтому внимание к ней со стороны американских служб закономерно, говорит спецсоветник по санкционным вопросам коллегии адвокатов Pen & Paper Кира Винокурова:

«Рынок искусства из-за отсутствия урегулированности, в отличие, например, от банковского, считается одним из способов обхода санкций.

Не всегда понятно, кто является конечным покупателем, в чьих интересах совершается покупка, происходит прокручивание больших сумм денег, их легализация через предметы искусства. Особое внимание к этому стали проявлять примерно два года назад как раз в рамках рекомендаций, которые давал, в том числе американский регулятор.

Внимание приковано именно к аукционным домам, особенно в США. Недавно был кейс: аукционный дом в рамках своих проверок не смог удостовериться, что предмет искусства, который был выкуплен на аукционе, пойдет неподсанкционному лицу. И они никуда его не отправили.

Как подтвердить, что через аукционные дома пытались отмывать деньги российские олигархи? Существуют специализированные группы на уровне всех западных юрисдикций. Обычно это всегда многоуровневая цепочка, отследить это можно, естественно, через платежи, электронную переписку, документ об отправке и так далее. Если мы говорим об американских лицах, которые были уличены в каком-то обходе санкций или недостаточном комплаенсе, как правило, они заключают сделку. Она позволяет снизить размер ответственности, выплатить денежный штраф, уголовного наказания не будет».

Правительство США также стимулирует собственных граждан сообщать о ценных активах подсанкционных лиц, обещая вознаграждение за информацию о них — до $5 млн.

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