Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Я от Сардинии ушел

Как миллиардеры возвращают конфискованное имущество

Российского бизнесмена могут оштрафовать за похищение собственной яхты. Итальянские власти разыскивают пропавшее судно, владельцем которого, по информации западных СМИ, является глава «Уралхима» Дмитрий Мазепин. Он находится в санкционном списке ЕС. Еще весной яхту арестовали в порту на Сардинии, а уже летом она таинственно исчезла. Но только сейчас был найден ее след, и финансовая полиция страны заявила об инциденте. Можно ли вернуть конфискованное имущество законным путем и где прячут свои яхты российские миллиардеры? Выясняла Аэлита Курмукова.

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Таинственное исчезновении яхты бизнесмена Мазепина уже назвали прецедентом. Как пишет газета The Guardian, это первый случай, когда российскому олигарху с замороженными активами удалось сбежать из-под санкций ЕС. И, скорее всего, ему «слили» инсайд. 22-метровое судно Aldabra стоимостью около €1 млн было под арестом с марта по июнь и испарилось из порта коммуны Ольбия на Сардинии за несколько часов до того, как местные власти установили личность его владельца.

Во сколько обойдется содержание замороженной в Европе лодки

Во сколько обойдется содержание замороженной в Европе лодки

Финансовая полиция Италии отследила яхту в порту Бизерта в Тунисе и снова потеряла, рассказала корреспондент “Ъ FM” в Риме Елена Пушкарская: «Команда российского судна это законодательство нарушила, судно вывела. Но вывести его из порта можно — там нет безумной охраны. Уже известно, что за такое преступление команда и владелец судна будут подвергнуты штрафу. Называется сумма €500 тыс.»

Это не нарушение режима санкций, а банальное самоуправство, уверен партнер адвокатского бюро NSP Сергей Гландин. Владелец исчезнувшей яхты вполне может избежать наказания:

«Власти, конечно, возбудят проверку по данному факту, установят лиц, тогда может быть возбуждено уголовное дело против неопределенного круга лиц. И вот формальный собственник этой яхты пока что будет иметь статус свидетеля. Пока не поймают в какой-либо стране, не выдадут Италии того человека, который непосредственно вышел из этой акватории, пока он не даст показания, что, например, действовал по указанию такого-то лица. Только после этого у формального собственника может измениться процессуальный статус в этом деле».

Какую ответственность предлагает ввести ЕК за нарушение ограничений

Читать далее

После начала спецоперации европейские и американские власти арестовали десятки яхт российских бизнесменов по всему миру. На прошлой неделе финские власти заявили, что конфисковали 11 из 27 яхт, связанных с Россией. По данным Bloomberg, стоимость всех заблокированных судов оценивается почти в €4 млрд, а их содержание обходится от 3% до 15% в год от суммы плавсредства. При этом некоторые страны заставили платить за это самих собственников.

И ждать, что их просто так вернут, не стоит, говорит владелец Baikal Yachts Group Сергей Гмыра: «Европа против всех русских выступает, независимо от того, друг, не друг. Только если ты уж вконец отрекся от родины, то Европа тебя простит.

Если есть такая возможность — угнать собственное имущество, то надо выбирать такой вариант. Европа не действует цивилизованно в отношении россиян, так почему мы должны цивилизованно к ним относиться?»

Как выясняется, вернуть арестованное имущество можно и законно. Французский суд на прошлой неделе постановил снять арест с яхты бывшего акционера Альфа-банка Алексея Кузьмичева в Каннах. Это его вторая победа — первую яхту вернули в сентябре. Защита бизнесмена сумела доказать, что сотрудники таможни не имели права подниматься на борт российских судов.

А яхты, которые не успели конфисковать, ушли в порты дружественных стран и стоят сейчас в Арабских Эмиратах, Египте, на Мальдивах и Сейшелах. Но из-за загруженности марин стоимость швартовки, как выяснил “Ъ FM”, выросла на 20-30%, а в Турции якобы вдвое.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...