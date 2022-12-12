Я от Сардинии ушел

Российского бизнесмена могут оштрафовать за похищение собственной яхты. Итальянские власти разыскивают пропавшее судно, владельцем которого, по информации западных СМИ, является глава «Уралхима» Дмитрий Мазепин. Он находится в санкционном списке ЕС. Еще весной яхту арестовали в порту на Сардинии, а уже летом она таинственно исчезла. Но только сейчас был найден ее след, и финансовая полиция страны заявила об инциденте. Можно ли вернуть конфискованное имущество законным путем и где прячут свои яхты российские миллиардеры? Выясняла Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Таинственное исчезновении яхты бизнесмена Мазепина уже назвали прецедентом. Как пишет газета The Guardian, это первый случай, когда российскому олигарху с замороженными активами удалось сбежать из-под санкций ЕС. И, скорее всего, ему «слили» инсайд. 22-метровое судно Aldabra стоимостью около €1 млн было под арестом с марта по июнь и испарилось из порта коммуны Ольбия на Сардинии за несколько часов до того, как местные власти установили личность его владельца.

Финансовая полиция Италии отследила яхту в порту Бизерта в Тунисе и снова потеряла, рассказала корреспондент “Ъ FM” в Риме Елена Пушкарская: «Команда российского судна это законодательство нарушила, судно вывела. Но вывести его из порта можно — там нет безумной охраны. Уже известно, что за такое преступление команда и владелец судна будут подвергнуты штрафу. Называется сумма €500 тыс.»

Это не нарушение режима санкций, а банальное самоуправство, уверен партнер адвокатского бюро NSP Сергей Гландин. Владелец исчезнувшей яхты вполне может избежать наказания:

«Власти, конечно, возбудят проверку по данному факту, установят лиц, тогда может быть возбуждено уголовное дело против неопределенного круга лиц. И вот формальный собственник этой яхты пока что будет иметь статус свидетеля. Пока не поймают в какой-либо стране, не выдадут Италии того человека, который непосредственно вышел из этой акватории, пока он не даст показания, что, например, действовал по указанию такого-то лица. Только после этого у формального собственника может измениться процессуальный статус в этом деле».

После начала спецоперации европейские и американские власти арестовали десятки яхт российских бизнесменов по всему миру. На прошлой неделе финские власти заявили, что конфисковали 11 из 27 яхт, связанных с Россией. По данным Bloomberg, стоимость всех заблокированных судов оценивается почти в €4 млрд, а их содержание обходится от 3% до 15% в год от суммы плавсредства. При этом некоторые страны заставили платить за это самих собственников.

И ждать, что их просто так вернут, не стоит, говорит владелец Baikal Yachts Group Сергей Гмыра: «Европа против всех русских выступает, независимо от того, друг, не друг. Только если ты уж вконец отрекся от родины, то Европа тебя простит.

Если есть такая возможность — угнать собственное имущество, то надо выбирать такой вариант. Европа не действует цивилизованно в отношении россиян, так почему мы должны цивилизованно к ним относиться?»

Как выясняется, вернуть арестованное имущество можно и законно. Французский суд на прошлой неделе постановил снять арест с яхты бывшего акционера Альфа-банка Алексея Кузьмичева в Каннах. Это его вторая победа — первую яхту вернули в сентябре. Защита бизнесмена сумела доказать, что сотрудники таможни не имели права подниматься на борт российских судов.

А яхты, которые не успели конфисковать, ушли в порты дружественных стран и стоят сейчас в Арабских Эмиратах, Египте, на Мальдивах и Сейшелах. Но из-за загруженности марин стоимость швартовки, как выяснил “Ъ FM”, выросла на 20-30%, а в Турции якобы вдвое.

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