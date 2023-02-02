Bloomberg: США проверяют законность продажи картин олигархам из РФ и Украины

Прокуратура США намерена выяснить законность сделок крупнейших аукционных домов, продававших картины миллиардерам из России и Украины. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с расследованием.

Прокуратура США планирует проверить, законно ли произведения искусства были вывезены за границу и насколько законными было принимать переводы от олигархов. Речь идет про российских миллиардеров — Романа Абрамовича, Виктора Вексельберга, Андрея Мельниченко, — а также украинского бизнесмена Игоря Коломойского.

Прокуратура потребовала от аукционных домов предоставить данные о предыдущих сделках с бизнесменами. Так власти США пытаются найти людей, которые могут помогать бизнесменам обходить санкции. В январе, как сообщил Bloomberg, прокуратура США обвинила двух человек, в том числе бывшего специального агента ФБР, в пособничестве по обходу санкций Олегу Дерипаске.

Расследование ведет прокуратура Южного округа Нью-Йорка совместно с KleptoCapture — федеральной оперативной группой по контролю за исполнением санкций против России. Один из источников агентства сообщил, что прокуроры интересуются конкретными произведениями искусства, которые были проданы бизнесменам много лет назад, а также несколькими объектами недвижимости.

Анастасия Ларина