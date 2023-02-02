Суд отказал экс-чиновнику мэрии Уфы в восстановлении в должности

Судья Октябрьского райсуда Уфы Александр Осипов отказал бывшему начальнику отдела градостроительного контроля администрации города Рустаму Тухватуллину в восстановлении на работе, сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе райсуда.

Рустам Тухватуллин был уволен в июне прошлого года за утрату доверия: его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Вину он не признает. Уголовное дело слушается в Уфимском райсуде.

Помимо восстановления на работе истец просил взыскать зарплату за время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда в 100 тыс. руб.

Адвокат Игорь Ермолаев, представляющий интересы господина Тухватуллина, сообщил «Ъ-Уфа», что решение о подаче апелляционной жалобы будет принято после изучения мотивировочной части постановления суда.

Венера Хисамова

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