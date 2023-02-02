Песков не знает, возглавил ли сын Силуанова департамент в «Аэрофлоте»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не знает, действительно ли сын министра финансов Антона Силуанова Алексей возглавил новый департамент в «Аэрофлоте». При этом он подчеркнул, что в подобном назначении нет конфликта интересов, потому что «Аэрофлот» — отдельная компания, не подведомственная Минфину.

«Вы знаете, я не располагаю информацией, сын ли это Антона Силуанова или нет. Вопрос, скорее, корпоративный. Это же компания, а не подведомственная Минфину организация, поэтому никакого конфликта интересов нет, кем бы он там ни был»,— сказал господин Песков корреспонденту «Ъ FM» во время пресс-колла.

Ранее сегодня, 2 февраля, три источника в «Аэрофлоте» сообщили РБК, что в компании создан новый департамент регионального развития, а его директором 9 января назначен сын главы Минфина Алексей Силуанов. Ранее он работал в департаменте планирования и развития парка воздушных судов «Аэрофлота», следует из документа, опубликованного на сайте технологической платформы «Авиационная мобильность и авиационные технологии».

По данным издания, Алексей Силуанов является кандидатом экономических наук, он окончил Финансовый университет при правительстве. В 2017 году он защитил диссертацию по теме «Тенденции развития мирового рынка авиализинга». В авиационной отрасли он проработал более девяти лет, семь из них — в «Аэрофлоте».

Эрдни Кагалтынов