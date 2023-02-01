Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Euraktiv: на саммите 3 февраля Украине не будут обещать ускоренное вступление в ЕС

На саммите по вступлению Украины в Евросоюз 3 февраля европейские страны отметят ее прогресс на пути к членству, но не будут давать конкретных обещанию по ускоренному присоединению к союзу. Об этом сообщило издание Euraktiv со ссылкой на неназванных европейских дипломатов.

По данным источников издания, государства-члены Евросоюза отметят прогресс Украины в следовании реформ, необходимых для вступления в союз. Лидеры стран подтвердят «приверженность в поддержке и дальнейшей европейской интеграции Украины».

При этом Польша и страны Балтии настаивают на формулировках, которые дали украинским властям надежду на ускоренное рассмотрение заявки на членство. Однако Франция, Германия, Испания, Нидерланды, Португалия, Дания и Бельгия, настроенные более скептично, по данным издания, выступают против таких формулировок.

Также ожидается, что на встрече будет достигнут прогресс в таких областях, как беспошлинный доступ для украинского экспорта, доступ к зоне, свободной от роуминга, и включение в единую зону платежей в евро. Кроме того, стороны также намерены подписать меморандум о стратегическом партнерстве в области возобновляемых источников энергии.

Президент Украины Владимир Зеленский подал заявку на вступление в Евросоюз 28 февраля. Украина получила статус кандидата на вступление в Евросоюз 23 июня.

Саммит ЕС—Украина должен проходит ежегодно, но последний, 23-й саммит был в 2021 году в Киеве. 24-й саммит перенесли на начало 2023 года.

Анастасия Ларина

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...