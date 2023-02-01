Euraktiv: на саммите 3 февраля Украине не будут обещать ускоренное вступление в ЕС

На саммите по вступлению Украины в Евросоюз 3 февраля европейские страны отметят ее прогресс на пути к членству, но не будут давать конкретных обещанию по ускоренному присоединению к союзу. Об этом сообщило издание Euraktiv со ссылкой на неназванных европейских дипломатов.

По данным источников издания, государства-члены Евросоюза отметят прогресс Украины в следовании реформ, необходимых для вступления в союз. Лидеры стран подтвердят «приверженность в поддержке и дальнейшей европейской интеграции Украины».

При этом Польша и страны Балтии настаивают на формулировках, которые дали украинским властям надежду на ускоренное рассмотрение заявки на членство. Однако Франция, Германия, Испания, Нидерланды, Португалия, Дания и Бельгия, настроенные более скептично, по данным издания, выступают против таких формулировок.

Также ожидается, что на встрече будет достигнут прогресс в таких областях, как беспошлинный доступ для украинского экспорта, доступ к зоне, свободной от роуминга, и включение в единую зону платежей в евро. Кроме того, стороны также намерены подписать меморандум о стратегическом партнерстве в области возобновляемых источников энергии.

Президент Украины Владимир Зеленский подал заявку на вступление в Евросоюз 28 февраля. Украина получила статус кандидата на вступление в Евросоюз 23 июня.

Саммит ЕС—Украина должен проходит ежегодно, но последний, 23-й саммит был в 2021 году в Киеве. 24-й саммит перенесли на начало 2023 года.

Анастасия Ларина