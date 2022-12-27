Суд разрешил «Газпром нефти» продать долю в Салымском проекте ее структуре

Арбитражный суд Московской области полностью удовлетворил иск «Газпром нефти» о продаже доли в Салымском проекте ее структуре «ГПН — Ближневосточные проекты». Об этом в сказано в карточке дела.

12 декабря «Газпром нефть» попросила суд разрешить Shell продать долю в Салымском проекте ее структуре «ГПН — Ближневосточные проекты». «ГПН — Салымские проекты» попросила разрешить Shell Salym Development B.V. распоряжаться 50% доли в уставном капитале ООО «Салым Петролеум Девелопмент» и совершать сделки и действия по ее отчуждению в пользу ООО «ГПН — Ближневосточные проекты».

В августе суд удовлетворил заявление «ГПН — Салымские проекты» о переводе в российскую юрисдикцию совместного предприятия с Shell — Salym Petroleum Development N.V. (SPD). Суд постановил преобразовать SPD в российский филиал ООО «Салым Петролеум Девелопмент». Совладельцами в равных долях станут действующие акционеры SPD: ООО «ГПН — Салымские проекты» и Shell Salym Development B.V.

Права Shell Salym Development B.V., связанные с участием в ООО «Салым Петролеум Девелопмент», включая право требовать выкупа своей доли и распоряжаться ей, были приостановлены судом до конца 2023 года.

В сентябре филиал голландского СП «Газпром нефти» и Shell был зарегистрирован в России как ООО «Салым Петролеум Девелопмент».

28 февраля Shell объявила о намерении поэтапно выйти из всех совместных с Россией проектов.