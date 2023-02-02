Стоимость строительства крематория в Краснодаре выросла до 300 млн рублей

Объем инвестиций в строительство крематория в Краснодаре предварительно оценили в 300 млн руб. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе администрации города.

«Точный размер средств, необходимый для строительства, будет определен после подготовки проектно-сметной документации»,— говорится в сообщении.

В настоящее время идут работы по разработке механизма предоставления земли под строительство. Объект появится в районе станицы Елизаветинской на площади 69,8 тыс. кв. м. Площадь здания крематория определят на этапе проектирования.

В феврале 2022 года стало известно, что инвестор «Мемориал-Юг» готов вложить в строительство первого крематория в Краснодаре 200 млн руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Мемориал-Юг» зарегистрировано в Краснодаре в августе 2020 года. Основным видом деятельности компании является организация похорон и предоставление ритуальных услуг. Учредителями предприятия в равных долях являются Ольга Герасимова, Размик Тазагулов и Олег Макаревич.

Подробнее о грядущем строительстве крематория в Краснодаре — в материале «Ъ-Кубань» «ГЧП приходит в ритуальный бизнес».

Анастасия Донскова

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