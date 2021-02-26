ГЧП приходит в ритуальный бизнес

Власти Краснодара нашли инвестора, который готов вложить около 200 млн руб. в строительство первого в городе крематория. Компания «Мемориал-Юг» сейчас работает над проектом, который будет реализован на условиях государственно-частного партнерства. Одновременно идет оформление участка под крематорий — в районе нового городского кладбища в хуторе Копанском. По оценке общественников, крематорий — объективная необходимость. Финансовые аналитики отмечают, что ритуальные услуги — прибыльный бизнес, срок окупаемости проекта может составить порядка восьми лет.



ООО «Мемориал-Юг» разрабатывает проект первого в Краснодаре и второго на Кубани крематория. Об этом сообщил начальник управления инвестиций и развития МСП администрации Краснодара Артем Анацкий. Минимальный объем инвестиций в проект составит 200 млн руб. Сроки его реализации пока не называют.

«В настоящий момент озвучивать какие-либо сроки преждевременно. Идет проектирование и процедура предоставления земельного участка. Необходимо получить технические условия и разрешение на строительство», — рассказал “Ъ-Кубань” господин Анацкий.

Известно, что проект будет реализован в форме государственно-частного партнерства (ГЧП), однако финансирование строительства полностью возложат на компанию-инвестора. В свою очередь, город предоставит участок под строительство без проведения торгов.

В ООО «Мемориал-Юг» на запрос “Ъ-Кубань” с просьбой сообщить подробности проекта ответили, что пока воздерживаются от любых комментариев.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Мемориал-Юг» зарегистрировано в Краснодаре в августе 2020 года с уставным капиталом 10 млн руб. Основным видом деятельности указана организация похорон и предоставление ритуальных услуг. Учредителями компании в равных долях являются Ольга Герасимова, Размик Тазагулов и Олег Макаревич. В настоящий момент господин Макаревич является совладельцем 28 компаний, среди которых — ООО «Банк ЮМК», ООО «Мусороуборочная компания, «Динские колбасы» — они входят в состав «Южной многоотраслевой корпорации» (ЮМК).

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, вопрос строительства крематория в Краснодаре обсуждается с 2015 года, долгое время власти не могли определиться с местом его размещения.

По словам мэра Краснодара Евгения Первышова, потребность в крематории существует давно, так как единственное подобное учреждение в регионе находится в Новороссийске. Ежемесячно из Краснодара туда отправляют около 200 тел для кремации.

Кроме того, в 2017 году власти города сообщили, что на крупнейшем кладбище Краснодар — Славянском — заканчивается место. В декабре 2018 года между хутором Копанским и Западным обходом, открылась первая очередь Нового городского кладбища, что на время решило проблему с местами для захоронений.

По мнению урбаниста, участника движения «Городские решения» Мирослава Вальковича, строительство крематория в Краснодаре — объективная необходимость. «Во-первых, у нас многоконфессиональный край, а ряд мировых религий, предпочитает кремацию захоронению. У людей появится выбор, что случится с телом после смерти. Во-вторых, если оценивать преимущества крематориев с градостроительной точки зрения, то они позволяют сокращать площади земельных участков, выделяемых под кладбища. Но в то же время оправдывать строительство крематориев экономией земель — неверно. Во всем должен быть баланс и альтернатива», — отметил господин Валькович.

По оценке старшего аналитика «Информационно-аналитиче­ского центра «Альпари» Анны Бодровой, ритуальные услуги — довольно прибыльный бизнес. Строительство первого в Краснодаре крематория — проект перспективный, поскольку город стремительно разрастается. «У учредителей компании, которая займется реализацией проекта, есть опыт возведения технологических помещений и содержания мощностей. В данном случае есть специфика, но, если отставить в сторону негативную тематику объекта, сам по себе бизнес-план вполне перспективен. Базовый тариф на кремацию — порядка 25 тыс. руб., верхней планки нет, все зависит от пожелания родственников. Учитывая глобальную тенденцию в экологическом плане, сокращение численности кладбищ и стоимость всего спектра ритуальных услуг, спрос на предложения крематория при возникновении соответствующих ситуаций со временем будет расти», — говорит госпожа Бодрова.

По ее словам, срок окупаемости при инвестициях в 200 млн руб. и среднем объеме работ может составить не более восьми лет .

Наталья Решетняк