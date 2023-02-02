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Коммерсантъ FM
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Иран обвинил Израиль в атаке на военный завод в Исфахане

Постпред Ирана при ООН Саид Иравани заявил, что ответственность за атаку на объект Минобороны в городе Исфахан несет Израиль. Об этом он написал в письме председателю Совета безопасности ООН.

«Первоначальные расследования показали, что ответственность за террористический акт на объекте Министерства обороны в городе Исфахан несет сионистский режим. Действие этого режима нарушает международные законы и (потому) осуждается»,— сказано в письме Саида Иравани. Его приводит иранское агентство ISNA (перевод по «РИА Новости»).

28 января неизвестные дроны нанесли удар по военному объекту в Исфахане. Официально ответственность за атаку никто на себя не брал. СМИ потенциальными организаторами атаки называли Израиль, США и Украину. США опровергали свою причастность. ISNA сообщала, что власти Ирана определили производителя дронов, его название не приводилось.

Подробнее — в материале «Ъ» «И Украина, и Израиль оказались под подозрением».

Олеся Павленко

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