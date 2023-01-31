ISNA: определен производитель дронов, атаковавших военный объект в Исфахане

Иранское госагентство ISNA со ссылкой на источники в Высшем совете национальной безопасности страны сообщило, что специалистам удалось определить производителя дронов, которыми был атакован военный объект в Исфахане. Название создателя беспилотников в материале агентства не приводится.

28 января неизвестные дроны атаковали военный объект в Исфахане и были сбиты. ISNA сообщает, что анализ компонентов корпуса одного из дронов, двигателя, системы питания и навигации при сравнении с существующими образцами беспилотников позволили точно установить производителя.

По данными Минобороны Ирана, попытка атаки произошла вечером 28 января, были сбиты три дрона-квадрокоптера, жертв удалось избежать. СМИ потенциальными организаторами этой атаки называли Израиль, США и Украину.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «И Украина, и Израиль оказались под подозрением».

Мария Федотова