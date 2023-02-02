Экс-главу ФПК арестовали за хищение 300 млн руб. через договоры с мехпрачечной СвЖД

За крупные хищения до 30 марта арестовали бывшего генерального директора ОАО «Федеральная пассажирская компания» Михаила Акулова. По данным «Ъ», господин Акулов мог быть причастен к хищению более 330 млн руб. при реализации проектов, связанных с мехпрачечной СвЖД, обслуживающей пассажирские поезда. Его подозревают по ч. 4 ст. 160 (растрата в особо крупном размере) УК.

В 2010 году, как говорится в уголовном деле, господин Акулов, гендиректор ООО «Мехпрачечная СВЖД» Андрей Воронин и известный самарский бизнесмен Вячеслав Шеянов, являющийся бенефициаром этой компании подписали договор по укомплектованию съемным мягким имуществом пассажирских вагонов Уральского и Южно-Уральского филиалов ОАО ФПК. По нему на белье, которое предстояло стирать, гладить и упаковывать на арендованном оборудовании мехпрачечной СвЖД, было выделено более 1,4 млрд руб., а благодаря существенным скидкам мехпрачечная дополнительно получила 72,252 млн руб., которые считаются растраченными.

Также по материалам дела, в 2012 году господин Акулов, вместо того чтобы по требованию своих подчиненных расторгнуть договоры с не справлявшимся со своими обязанностями компании «Мехпрачечная СВЖД», пролоббировал подписание с ней новый контракта. На этот раз речь шла о совместных инвестициях в размере 360,7 млн руб. (258 млн приходилось на ФПК), которые предполагалось потратить на строительство нового здания мехпрачечной СВЖД площадью 2,2 тыс. кв. м в Екатеринбурге. Здание не возвели, а деньги, по версии следствия, похитили.

Всего ущерб от деятельности господина Акулова составил 330 млн руб. Впрочем, по данным «Ъ», следствие продолжает проверять его на причастность к другим преступлениям, а также ищет его предполагаемых сообщников. Меры пресечения господам Шеянову и Воронину пока не избирались.

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Диана Сунагатуллина