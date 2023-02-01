Деньги РЖД растратили и отстирали

“Ъ” стали известны подробности уголовного дела в отношении бывшего генерального директора ОАО «Федеральная пассажирская компания», а сейчас советника главы ОАО РЖД Михаила Акулова. МВД считает, что вместе с другими фигурантами, одним из которых является бывший вице-президент группы СОК Вячеслав Шеянов, господин Акулов мог быть причастен к хищению более 330 млн руб. при реализации проектов, связанных с мехпрачечной, обслуживающей пассажирские поезда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаила Акулова подозревают в растратах на прачечную

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Михаила Акулова подозревают в растратах на прачечную

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Мещанский райсуд Москвы, удовлетворив ходатайство следственного департамента МВД, на два месяца, до 30 марта, арестовал Михаила Акулова, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 (растрата в особо крупном размере) УК.

Защита господина Акулова, по данным “Ъ”, предлагала ограничиться домашним арестом, залогом на сумму, которая устроит суд, или запретом определенных действий.

При этом отмечалось, что 62-летний фигурант положительно характеризуется, имеет звания заслуженного работника транспорта РФ и почетного железнодорожника, а в структурах нынешнего РЖД работает с 80-х годов прошлого столетия.

МВД же парировало все эти доводы тем, что подозреваемому инкриминируется совершение тяжкого преступления, за которое предусмотрено до десяти лет заключения, а обладая связями в руководстве РЖД, он может оказать давление на свидетелей, а также скорректировать свою позицию с пока еще не установленными сообщниками.

Ближайшее время бывший топ-менеджер РЖД будет находиться на карантине, а потом его, очевидно, переведут в спецблок СИЗО «Матросская Тишина».

В материалах, которые имеются в распоряжении “Ъ”, говорится, что к растрате с использованием служебного положения, совершенного группой лиц по предварительному сговору, помимо господина Акулова могут быть причастны как «неустановленные», так и установленные следствием лица. Среди последних называются гендиректор ООО «Мехпрачечная СВЖД» Андрей Воронин и известный самарский бизнесмен Вячеслав Шеянов, являющийся бенефициаром этой компании. Он долгое время работал в различных коммерческих банках. В 2001–2003 годах занимал должность первого вице-президента ЗАО «Группа компаний СОК», в которой курировал работу по техническому перевооружению и освоению перспективных видов продукции. Был фактическим координатором в работе с ОАО АвтоВАЗ по постановке в производство компонентов для платформы «Лада-Калина». Занимается различными бизнес-проектами. Предприниматель планировал создать сеть мехпрачечных, обслуживавших структуры РЖД по стирке постельного белья, используемого в поездах. Однако проект по строительству современного прачечного комплекса в Екатеринбурге так не был реализован, после чего договор с компанией Вячеслава Шеянова расторгли.

Инкриминированные Михаилу Акулову преступления как раз и связаны с прачечными, на которые он, будучи гендиректором ОАО «Федеральная пассажирская компания» (с апреля 2010 по январь 2016 года), и растратил, по версии следствия, ее средства.

В 2010 году, говорится в уголовном деле, господа Акулов, Шеянов и Воронин «во исполнение единого преступного умысла» обеспечили определенными преимуществами ООО «Мехпрачечная СВЖД».

Без проведения конкурсных процедур с ООО был подписан договор по укомплектованию съемным мягким имуществом пассажирских вагонов Уральского и Южно-Уральского филиалов ОАО ФПК. По нему на белье, которое предстояло стирать, гладить и упаковывать на арендованном оборудовании ООО, было выделено более 1,4 млрд руб., а благодаря существенным скидкам мехпрачечная дополнительно получила 72,252 млн руб., которые эксперты, а затем и следствие считают растраченными.

В 2012 году, отмечается в материалах расследования, господин Акулов, вместо того чтобы по требованию своих подчиненных расторгнуть договоры с не справлявшимся со своими обязанностями ООО, пролоббировал подписание с ним нового контракта. На этот раз речь шла о совместных инвестициях в размере 360,7 млн руб. (258 млн приходилось на ФПК), которые предполагалось потратить на строительство нового здания мехпрачечной СВЖД площадью 2,2 тыс. кв. м в Екатеринбурге.

Здание не возвели, а деньги, по версии следствия, похитили. Всего ущерб от деятельности господина Акулова составил 330 млн руб. Впрочем, по данным “Ъ”, следствие продолжает проверять его на причастность к другим преступлениям, а также ищет его предполагаемых сообщников. Меры пресечения господам Шеянову и Воронину пока не избирались. Комментариями защиты и РЖД “Ъ” не располагает.

Юрий Сенаторов, Николай Сергеев; Андрей Сазонов, Самара