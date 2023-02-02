По данным Kartoteka.ru, ООО «Комэк» зарегистрировано в Тамбовской области в мае 2005 года для сбора. Уставный капитал — 10 тыс. руб. По итогам 2021 года выручка компании составила 322,3 млн руб., чистая прибыль — 66,9 млн. Годом ранее при выручке 245,8 млн руб. предприятие показало чистый убыток 1,3 млн руб. Гендиректором и владельцем 80% является Игорь Блюм. Еще 20% принадлежит Андрею Угничу. Такая же доля у него в региональном операторе Елецкой зоны Липецкой области тамбовском ООО «ТЭКО-сервис». Гендиректор регоператора — Алексей Плахотников, сын мэра Котовска Алексея Плахотникова. Оба предприятия считаются подконтрольными семье господина Плахотникова и известны по многочисленным спорам с тамбовским регоператором АО «Тамбовская сетевая компания» (ТСК).

«Комэк» претендовал на статус регоператора, а «ТЭКО-сервис» не раз жаловался на проводимые ТСК торги на транспортировку отходов. В 2021 году на противника строительства экотехнопарка ТСК Романа Герасимова было совершено вооруженное нападение (все напавшие уже получили реальные сроки, заказчиков следствие не нашло). Он является главой и соучредителем ряда компаний, в которых доли имеют близкие к Алексею Плахотникову партнеры, включая Игоря Блюма. Контроль над «Комэком» перешел господину Блюму от господина Герасимова.