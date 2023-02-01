Число исков белгородской компании «Пейзаж» о компенсациях за использование фотографий превысило 500

ООО «Федеральное агентство по защите прав фотографов “Пейзаж”» (Старый Оскол Белгородской области), известное по многочисленным искам с требованием выплат за использование фотографий, с начала своей работы весной 2020 года направило в суды уже больше 500 исковых заявлений. Статистику «Ъ-Черноземье» предоставили источники в юридическом сообществе Черноземья.

Традиционно ООО пытается взыскать деньги на основании договора доверительного управления. Сумма требований — от нескольких десятков до 100 тыс. руб., в среднем — около 60 тыс. руб. Чаще всего заявления рассматриваются в упрощенном порядке. Среди ответчиков — структуры крупных госкомпаний, туроператоры («Библио-Глобус»), авиакомпании («Победа»), органы власти (Минпромторг РФ, минэкономики Ростовской области, администрация Липецка), федеральные СМИ («Комсомольская правда», РБК), операторы мобильной связи (МТС) и другие компании и структуры. Есть и крупные иски — к примеру, к полиграфической компании АО «Формс технолоджи» на 34 млн руб.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Федеральное агентство по защите прав фотографов “Пейзаж”» зарегистрировано с уставным капиталом 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — управление на основе индивидуальных договоров доверительного управления. Директор и владелец — Виктор Тюхай. Выручка компании в 2021 году (последние опубликованные данные) составила 7,9 млн руб. (1,6 млн руб. годом ранее), убыток — 299 тыс. руб. (прибыль 1,2 млн руб. в 2020-м).

За что «Пейзаж» пытался взыскать с Гарика Мартиросяна 100 тыс. руб. — в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин