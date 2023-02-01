ФБР не обнаружило секретных документов в доме Джо Байдена в Делавэре

Сотрудники ФБР не обнаружили секретных документов в результате сегодняшнего обыска в доме президента США Джо Байдена в Рехобот Бич, штат Делавэр. Как сообщил адвокат президента Боб Бауэр, они забрали рукописные заметки и «некоторые материалы» для дальнейшего изучения. Обыск продлился три с половиной часа.

«Запланированный Министерством юстиции обыск резиденции президента в Рехоботе, проведенный в координации и сотрудничестве с адвокатами президента, завершен. Никаких секретных документов не обнаружили»,— сказал господин Бауэр, его слова приводит CNN.

По словам адвоката, материалы, которые забрали сотрудники ФБР, относятся к периоду, когда Джо Байден занимал пост вице-президента в администрации 44-го президента США Барака Обамы. Как ранее сообщал Боб Бауэр, обыск в доме Джо Байдена был заранее согласован.

Дело Джо Байдена началось в ноябре 2022 года. Тогда в аналитическом центре Penn Biden Center нашли секретные документы, которые, согласно закону, он должен был сдать в Национальный архив после смены администрации Барака Обамы. Об обнаружении документов с грифом «секретно» стало широко известно только в январе 2023 года.

11 января сообщалось, что другие секретные документы были найдены в доме Джо Байдена в Уилмингтоне. Американский президент заверял, что «был удивлен», узнав о находке. Он утверждал, что ему неизвестно содержание этих бумаг.

Аналогичный инцидент произошел с 45-м президентом США Дональдом Трампом. В результате обыска резиденции господина Трампа в августе 2022 года было изъято 11 ящиков секретных документов.

Подробнее о фигурантах дела — в материале «Ъ» «США увлеклись поиском секретов».

Лусине Баласян