США увлеклись поиском секретов

Скандалы с неправильным хранением секретных документов действующими и бывшими высокопоставленными чиновниками США продолжают множиться. Теперь такие файлы нашли у Майка Пенса — вице-президента США времен Дональда Трампа, который первым оказался фигурантом подобной истории. Впрочем, основное внимание по-прежнему приковано к нынешнему главе Белого дома Джо Байдену, в резиденции которого в прошлую пятницу был найден уже пятый по счету пакет секретной документации. Господин Байден, который вскоре может объявить о желании переизбираться на второй срок, уже подвергается критике со стороны не только республиканцев, но и многих соратников по Демократической партии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший вице-президента США Майк Пенс

Фото: Leah Millis / Reuters Бывший вице-президента США Майк Пенс

Фото: Leah Millis / Reuters

Бывшие президенты США Билл Клинтон, Джордж Буш-младший и Барак Обама через своих представителей заверили, что передали в Национальное управление архивов все засекреченные документы, которые в свое время находились в их распоряжении. Об этом сообщил телеканал CNN. Заявления прозвучали на фоне продолжения серии скандалов вокруг секретных документов, найденных там, где они быть не должны.

Фигурантом последнего на текущий момент эпизода стал бывший вице-президент Майк Пенс. Как сообщил во вторник CNN, адвокат господина Пенса нашел десяток секретных бумаг в его доме в Индиане. Бывшая сотрудница Белого дома при Дональде Трампе Алисса Гриффин в беседе с телеканалом вспомнила, что господин Пенс всегда вел себя крайне ответственно в вопросах, связанных с секретностью.

Госпожа Гриффин заверила: «Все указывает на то, что это была ошибка. Скорее всего, ошибка персонала из-за поспешного ухода (из Белого дома.— “Ъ”) после 6 января (2021 года.— “Ъ”)».

При этом госпожа Гриффин, которая не раз выражала недовольство Дональдом Трампом, отметила: «Дела Байдена и Пенса, наверное, больше похожи (друг на друга, чем дело Дональда Трампа.— “Ъ”), поскольку они оба полностью сотрудничают (со следствием.— “Ъ”). Бывший президент — это другое, это другой пример».

Напомним, что уже пятый пакет секретных бумаг, которые в свое время изучал и потом не сдал на хранение Джо Байден, был обнаружен в минувшую пятницу в его особняке в Уилмингтоне (штат Делавэр).

В этот раз документы были найдены не адвокатами Байдена, а сотрудниками Минюста США в ходе 13-часового обыска.

Скорее всего, обыски продолжатся — например, в еще одной резиденции Джо Байдена в Рехобот-Бич (также штат Делавэр), где американский лидер провел прошедшие выходные. Белый дом заявил, что адвокаты Джо Байдена уже обыскали эту резиденцию и не нашли там секретных материалов. Однако эксперты в области права, опрошенные телеканалом Fox News, не исключают, что такой обыск все-таки может пройти. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во вторник отказалась отвечать на вопрос о том, пригласит ли Джо Байден ФБР в свой дом для дополнительной проверки.

Сенатор-республиканец Тед Круз также призвал Министерство юстиции не останавливаться на достигнутом и изучить архив всей деятельности Джо Байдена на посту сенатора, который хранится в Университете штата Делавэр (доступ к нему станет возможен после ухода нынешнего президента с государственных постов, и то не сразу). Отвечая на вопрос журналистов о возможности такого обыска, госпожа Жан-Пьер тоже рекомендовала обратиться в Минюст.

Скандалом активно пользуются республиканцы и правые американские СМИ. Стремясь добиться еще большего общественного резонанса, они пытаются доказать, что проступок Джо Байдена еще серьезнее, чем проступок Дональда Трампа, у которого также были найдены секретные документы.

Да и сам экс-президент, уже заявивший о своем участии в выборах главы государства в 2024 году, именно об этом и говорит. В одном из видео для избирателей он обвинил Джо Байдена в том, что тот «солгал американскому народу и превратил Министерство юстиции в оружие». «Я не делал ничего плохого, а Байден все делал неправильно»,— утверждает республиканец.

Отметим, что почти треть американских избирателей уверена: оба лидера одинаково виновны в неподобающем хранении секретных документов. Об этом свидетельствует опрос, проведенный ABC News / Ipsos poll. 20% респондентов уверены, что Джо Байден виновен больше. У Дональда Трампа эта цифра в два раза выше.

Между тем не только консерваторы допускают нападки на американского лидера. Президент должен быть «смущен сложившейся ситуацией», цитирует агентство AP сенатора от штата Иллинойс Дика Дурбина — второго по значимости демократа в Сенате. «Давайте будем честными. Когда такая информация обнаруживается, это роняет авторитет любого человека, который ею владеет, потому что этого не должно было случиться. Избранное должностное лицо несет полную ответственность»,— подчеркнул законодатель. Другой сенатор-демократ Джо Менчин заявил, что президент «должен сожалеть» в связи с тем, что его действия были «безответственными». Так он ответил на слова Джо Байдена о том, что у него «нет сожалений» насчет истории с секретными документами. Другой демократ, член Палаты представителей Джим Хаймс в эфире CNN заявил, что он «глубоко обеспокоен» происходящим с секретной информацией, причем независимо от того, говорить ли о президенте-республиканце или демократе.

При этом речь идет не только о главах государства и вице-президентах. Доступ к секретным документам имеют также министры обороны, госсекретари, советники по национальной безопасности и другие чиновники.

Так что новых скандалов, связанных с неподобающим хранением бумаг, исключать никак нельзя. Тем более учитывая усиление предвыборной борьбы на фоне битвы за президентское кресло в 2024 году.

Екатерина Мур, Вашингтон