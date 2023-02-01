ФБР проводит обыски в доме Байдена в Делавэре

Сотрудники ФБР проводят обыски в доме президента США Джо Байдена в Рехобот Бич, штат Делавэр. Адвокат президента Боб Бауэр сообщил, что обыск был согласован заранее. Обыски проходят по делу о ранее найденных у Джо Байдена секретных документах, которые он своевременно не сдал в архив.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джо Байден

Фото: Jonathan Ernst, Reuters Джо Байден

Фото: Jonathan Ernst, Reuters

«В соответствии со стандартами Министерства юстиции, в интересах оперативной безопасности, ведомство стремилось выполнить эту работу без предварительного публичного сообщения, и мы согласились сотрудничать»,— сказал господин Бауэр, его слова приводит CNBC.

Боб Бауэр заверил, что сегодняшний обыск — это еще один шаг, доказывающий готовность защиты Джо Байдена и самого президента поддерживать расследование. По его словам, по итогу обыска ожидается дополнительная информация по делу.

Дело Джо Байдена началось в ноябре 2022 года. Тогда в аналитическом центре Penn Biden Center обнаружили секретные документы, относящиеся к периоду, когда господин Байден занимал пост вице-президента в администрации 44-го американского президента Барака Обамы (2009-2017 годы). Публично об этом стало известно только в январе 2023 года.

По закону после смены администрации президента США все документы должны быть переданы в Национальный архив. 11 января сообщалось, что другие секретные документы были найдены в доме Джо Байдена в Уилмингтоне. Американский президент заверял, что «был удивлен» обнаружению секретных документов. Он утверждал, что ему неизвестно содержание этих бумаг.

Аналогичный инцидент произошел с 45-м президентом США Дональдом Трампом. В результате обыска резиденции господина Трампа в августе 2022 года было изъято 11 ящиков секретных документов. В отношении экс-президента США ведется расследование о возможном нарушении закона о шпионаже. Также в неправильном хранении секретных документов подозревается бывший вице-президент США в администрации Дональда Трампа Майк Пенс.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «США увлеклись поиском секретов».

Лусине Баласян