Из минтая вычищают штрафы

От инвесторов, построивших рыбные заводы по программе инвестиционных квот, начали требовать штрафы за нарушение договора — переработку менее 70% от полученной квоты. Претензия почти на 2 млрд руб. уже направлена структуре холдинга «Океанрыбфлот», совладельцем которого выступает сенатор Валерий Пономарев. Часть рыбопромышленников считает требование невыполнимым при выпуске продукции глубокой степени переработки.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Росрыболовство начало выставлять штрафы компаниям, построившим заводы по переработке рыбы по программе инвестиционных квот, рассказал источник “Ъ” в отрасли. Агентство ссылается на нарушение пункта договора, по которому инвесторы должны перерабатывать не менее 70% от объема полученной квоты. Копия соответствующей претензии к ООО «Витязь-Авто», построившему завод на Камчатке, с требованием выплаты 1,97 млрд руб. штрафа также есть у “Ъ”. Эта компания входит в один из крупных в РФ рыбопромышленных холдингов «Океанрыбфлот» Игоря Евтушка и сенатора Валерия Пономарева. В холдинге “Ъ” не ответили.
Как сказано в обращении Росрыболовства, на 2020 год инвестиционная квота «Витязь-Авто» была 14,26 тыс. тонн минтая и сельди, а на 2021 год — 14,47 тыс. тонн. Следовательно, компания должна была в эти годы выпустить 9,98 тыс. тонн и 10,13 тыс. тонн продукции, но произвела 8,11 тыс. тонн и 5,99 тыс. тонн, указывает Росрыболовство. При неуплате штрафа в срок, сказано в обращении, агентство обратится в суд. В Росрыболовстве комментарий не предоставили.
Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев говорит, что заводы, которые выпускают продукцию более глубокой степени переработки, не могут выполнить требование о производстве на уровне 70% от объема квоты. По отраслевым коэффициентам выхода продукции из 1 тыс. тонн улова получается только 220–230 тонн филе, указывает он. По словам источника “Ъ” в отрасли, с аналогичными штрафами могут столкнуться и другие участники программы. Всего Росрыболовство заключило с инвесторами 24 договора на строительство заводов, построен 21 объект. По оценкам Германа Зверева, общая сумма штрафов может достичь 6–6,5 млрд руб., что сравнимо с инвестициями компаний в предприятия.
Заместитель директора УК «Норебо» Сергей Сенников считает, что у «Витязь-Авто» нарушение норматива могло возникнуть из-за отсутствия достаточного контроля за объемом улова, который идет на переработку, а также из-за высокого расхода сырья при производстве. По его словам, в «Норебо» следят, чтобы на производство шло не менее 70% от улова по инвестиционной квоте, доставляя рыбу из района промысла разной степени предварительной обработки. Управляющий ГК «Доброфлот» Александр Ефремов говорит, что его компания не получала претензий, так как строила завод, использующий в качестве сырья уже замороженную рыбу — более дорогой полуфабрикат, что позволило выполнить «не продуманные изначально обязательства».
Адвокат, соучредитель юридической компании a.t.Legal Николай Титов говорит, что при рассмотрении претензий к «Витязь-Авто» в суде тот установит наступление условий для ответственности, причины невыполнения обязательств и вправе уменьшить неустойку. Старший юрист Birch Legal Андрей Шубин добавляет, что Росрыболовство может предъявить к исполнению банковскую гарантию, обеспечивающую реализацию проекта, и взыскать средства.
По словам Германа Зверева, для решения проблемы необходимо разрешить использование в нормативе переработки не только квоты инвестора, но и компаний из одной с ним группы. Как напоминает он, сейчас планируется второй этап программы инвестиционных квот, участникам которого грозят аналогичные риски. Президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Алексей Осинцев отмечает, что при подготовке поправок к закону ко второму этапу аргументы о необходимости доработки норматива переработки были учтены. Теперь правительство должно определить расчет нового показателя исполнения обязательства по производству в 60% от квоты с учетом норм выхода готовой продукции, указывает он.