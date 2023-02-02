Из минтая вычищают штрафы

От инвесторов, построивших рыбные заводы по программе инвестиционных квот, начали требовать штрафы за нарушение договора — переработку менее 70% от полученной квоты. Претензия почти на 2 млрд руб. уже направлена структуре холдинга «Океанрыбфлот», совладельцем которого выступает сенатор Валерий Пономарев. Часть рыбопромышленников считает требование невыполнимым при выпуске продукции глубокой степени переработки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Росрыболовство начало выставлять штрафы компаниям, построившим заводы по переработке рыбы по программе инвестиционных квот, рассказал источник “Ъ” в отрасли. Агентство ссылается на нарушение пункта договора, по которому инвесторы должны перерабатывать не менее 70% от объема полученной квоты. Копия соответствующей претензии к ООО «Витязь-Авто», построившему завод на Камчатке, с требованием выплаты 1,97 млрд руб. штрафа также есть у “Ъ”. Эта компания входит в один из крупных в РФ рыбопромышленных холдингов «Океанрыбфлот» Игоря Евтушка и сенатора Валерия Пономарева. В холдинге “Ъ” не ответили.

Как сказано в обращении Росрыболовства, на 2020 год инвестиционная квота «Витязь-Авто» была 14,26 тыс. тонн минтая и сельди, а на 2021 год — 14,47 тыс. тонн. Следовательно, компания должна была в эти годы выпустить 9,98 тыс. тонн и 10,13 тыс. тонн продукции, но произвела 8,11 тыс. тонн и 5,99 тыс. тонн, указывает Росрыболовство. При неуплате штрафа в срок, сказано в обращении, агентство обратится в суд. В Росрыболовстве комментарий не предоставили.

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев говорит, что заводы, которые выпускают продукцию более глубокой степени переработки, не могут выполнить требование о производстве на уровне 70% от объема квоты. По отраслевым коэффициентам выхода продукции из 1 тыс. тонн улова получается только 220–230 тонн филе, указывает он. По словам источника “Ъ” в отрасли, с аналогичными штрафами могут столкнуться и другие участники программы. Всего Росрыболовство заключило с инвесторами 24 договора на строительство заводов, построен 21 объект. По оценкам Германа Зверева, общая сумма штрафов может достичь 6–6,5 млрд руб., что сравнимо с инвестициями компаний в предприятия.

Заместитель директора УК «Норебо» Сергей Сенников считает, что у «Витязь-Авто» нарушение норматива могло возникнуть из-за отсутствия достаточного контроля за объемом улова, который идет на переработку, а также из-за высокого расхода сырья при производстве. По его словам, в «Норебо» следят, чтобы на производство шло не менее 70% от улова по инвестиционной квоте, доставляя рыбу из района промысла разной степени предварительной обработки. Управляющий ГК «Доброфлот» Александр Ефремов говорит, что его компания не получала претензий, так как строила завод, использующий в качестве сырья уже замороженную рыбу — более дорогой полуфабрикат, что позволило выполнить «не продуманные изначально обязательства».

Адвокат, соучредитель юридической компании a.t.Legal Николай Титов говорит, что при рассмотрении претензий к «Витязь-Авто» в суде тот установит наступление условий для ответственности, причины невыполнения обязательств и вправе уменьшить неустойку. Старший юрист Birch Legal Андрей Шубин добавляет, что Росрыболовство может предъявить к исполнению банковскую гарантию, обеспечивающую реализацию проекта, и взыскать средства.

По словам Германа Зверева, для решения проблемы необходимо разрешить использование в нормативе переработки не только квоты инвестора, но и компаний из одной с ним группы. Как напоминает он, сейчас планируется второй этап программы инвестиционных квот, участникам которого грозят аналогичные риски. Президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Алексей Осинцев отмечает, что при подготовке поправок к закону ко второму этапу аргументы о необходимости доработки норматива переработки были учтены. Теперь правительство должно определить расчет нового показателя исполнения обязательства по производству в 60% от квоты с учетом норм выхода готовой продукции, указывает он.

Анатолий Костырев