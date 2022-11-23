Переработка просит доработки

Участники программы инвестиционных квот, построившие рыбные заводы, могут досрочно лишиться прав на полученный ресурс, предупредила Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ). Санкция грозит за переработку менее 70% улова по квоте. Но с выполнением этого условия у бизнеса есть сложности в том числе из-за недоработки законодательства. Проект закона со спорными требованиями еще будет дорабатываться, уверяют регуляторы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Построившие заводы по переработке рыбы в рамках программы инвестиционных квот могут столкнуться с досрочным изъятием ресурса. Об этом говорится в обращении (есть у “Ъ”) президента ВАРПЭ Германа Зверева вице-спикеру Госдумы Алексею Гордееву от 17 ноября этого года.

Риски связаны с законопроектом о втором этапе программы инвестиционных квот, приятным Госдумой в первом чтении в конце октября. Документ предусматривает в том числе изъятие у инвестора полученной в обмен на строительство завода квоты, если тот не выполнит условие о ежегодной переработке на новом объекте 70% от добытого по договору ресурса. По действующему законодательству за нарушение условия установлен штраф от 10 млн до 900 млн руб.

Но, пишет Герман Зверев, правовые акты, которые регулируют новый вид ответственности инвесторов в береговые заводы, до сих пор не разработаны. В частности, не установлены форма и порядок направления сведений об исполнении норматива, тогда как сейчас достаточно отправлять в срок отчеты в Росрыболовство. По оценкам Германа Зверева, построившие 21 завод инвесторы рискуют лишиться прав на 118,2 тыс. тонн минтая, сельди, трески и др. в год, или 1,77 млн тонн ресурса за 15 лет стоимостью около 100 млрд руб.

По словам господина Зверева, снять риски можно или исключив положение, которое вводит новое основание для изъятия квоты, либо скорректировав формулировки. ВАРПЭ предлагает учитывать в нормативе переработки не только улов инвестора, но и компаний из одной с ним группы, а также разрешить перерабатывать рыбу, разделанную на судне. Как напоминает господин Зверев, на втором этапе программы инвестиционных квот планируется построить еще восемь-десять береговых заводов большой мощности.

Управляющий ГК «Доброфлот» Александр Ефремов отмечает, что предусмотренный ранее штраф за неисполнение требований к переработке уже был серьезным моментом для инвесторов. Но возможность выполнить условие зачастую не зависит от компании, указывает он. Так, продолжает господин Ефремов, роль играют соответствие добытой по инвестиционной квоте рыбы стандартам, колебания цен на продукцию и логистику, торговые ограничения и т. д. Как подчеркивает Александр Ефремов, построившие заводы инвесторы уже вложили свои средства в объекты и не очень понятно, почему должны теперь лишаться квот при рыночных осложнениях. К тому же, указывает он, это не было предусмотрено изначальными инвестиционными соглашениями.

Хотя замдиректора УК «Норебо» Сергей Сенников указывает, что ужесточение ответственности инвесторов в некоторых случаях оправданно, так как размер штрафа может быть заметно меньше выручки при продаже добытого по инвестиционной квоте ресурса третьим лицам. С другой стороны, механизм расчета норматива переработки нуждается в совершенствовании, согласен господин Сенников. По его словам, стоило бы считать показатель используемого сырья не от общего веса улова, а от объема рыбы, прошедшей предварительную обработку — обезглавливание и потрошение.

Алексей Гордеев передал “Ъ”, что письменные обращения от представителей бизнеса, а также предложения и рекомендации, которые прозвучали на заседании согласительной комиссии по законопроекту, будут проработаны при подготовке документа ко второму чтению. Кроме того, до 27 ноября регионы должны представить свои отзывы и предложения, после чего будут выработаны поправки, пояснил он. В Росрыболовстве также заявили “Ъ”, что подготовка законопроекта ко второму чтению еще ведется, а поправки ко второму чтению будут выработаны после получения всех предложений.

Анатолий Костырев