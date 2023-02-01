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Коммерсантъ FM
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ЦБ: говорить о перетоке валютных вкладов в иностранные банки некорректно

Депозиты российских граждан в иностранных банках с января по ноябрь 2022 года увеличились в 2,5 раза и достигли $82 млрд. Однако, по словам представителей Банка России (ЦБ), некорректно полагать, что эти показатели свидетельствуют о перемещении валютных вкладов россиян в банки-нерезиденты, передает Reuters.

«Однозначно говорить о перетоке валютных вкладов в иностранные банки из российских не вполне корректно. Для проведения детального анализа стоит смотреть на динамику и структуру сбережений населения в целом»,— сообщила пресс-служба регулятора.

Центробанк подтвердил, что валютные средства населения в российских банках в прошлом году сократились на 41%, или на $38 млрд. «Но стоит отметить, что сокращение было лишь частично связано с оттоками, также активно происходила конвертация вкладов в рубли внутри российского банковского сектора. Кроме того, часть сбережений в том числе могла быть направлена на приобретение недвижимости как один из альтернативных способов инвестирования»,— объяснили в ЦБ.

По данным Центробанка, за 11 месяцев прошлого года объем средств, которые граждане хранят не в России, вырос почти в три раза. Свыше $4 млрд за границу ушло в феврале 2022 года — после начала боевых действий на Украине. Максимальный приток вкладов россиян в банках-нерезидентах в прошлом году был зафиксирован в сентябре на фоне объявления частичной мобилизации в России — более $9 млрд.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Деньги релоцировались вслед за россиянами».

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