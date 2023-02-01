АФК «Система» расширяет гостиничную сеть

АФК «Система» выкупит у норвежской группы Wenaas Hotel сразу 10 гостиниц в России. Речь идет о шести отелях в Санкт-Петербурге, двух — в Москве и по одному в Мурманске и Екатеринбурге под брендами Radisson и Park Inn, сообщили в корпорации. Непосредственно приобретать активы будет ее дочерняя структура — Cosmos Hotel Group. Сумма сделки превысит €200 млн, а закрыть ее стороны планируют до конца первого квартала этого года, после одобрения ФАС и правительственной комиссии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Насколько привлекательно это для АФК «Система»? И как такая сделка повлияет на российский гостиничный рынок? Управляющий партнер компании Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич считает, что корпорация после такого приобретения станет самым крупным игроком в этой сфере:

«У нее уже есть опыт приобретения подобного пакета. Относительно недавно, в 2016 году, АФК "Система" приобрела пакет — компанию "Региональная гостиничная сеть", в которой было тоже семь отелей Park Inn, один Courtyard By Marriott и один Holiday Inn Express. Тогда пакет Cosmos Group увеличился сразу на девять сетевых отелей с собственным управлением. Сейчас приобретается, наверное, самый крупный в нашей стране пакет. Условно, это половина Санкт-Петербурга, потому что гостиницы "Прибалтийская" и "Пулковская" — это очень крупные отели, которые очень хорошо работают, с отличными загрузкой и доходностью. Так что ценность их приобретения высочайшая.

Между тем АФК "Система" после завершения сделки станет крупнейшим игроком на этом рынке, потому что все конкуренты, которые у нее есть, — это в большей степени владельцы отелей на 150-200 номеров. А в гостиницах, которые могут появиться в портфеле компании, их намного больше. Например, только в "Прибалтийской" — тысяча с чем-то номеров. То есть такого хозяйства нет ни у кого.

Это формирование крупнейшего гостиничного оператора.

Насколько сильно в них изменится сервис после покупки, сейчас очень сложно определить. Но надо понимать, что мощность нынешней Cosmos Hotel Group требует какой-то модернизации, потому что сразу получить отели такого размера в управление не очень просто. Поэтому им придется сильно постараться, чтобы потянуть все это».

В Cosmos Hotel Group заявили, что приобретение десяти отелей у норвежского партнера позволит российской структуре удвоить номерной фонд, а по итогам этого года за счет сделки, а также собственной программы развития, он превысит 9,5 тыс. номеров. Для АФК «Система» и ее «дочки» это действительно привлекательная история, отметил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Колесников:

«Это активы, которые сами по себе прибыльны. В операционной деятельности их расположение понятное, они находятся на местах, где есть движение гостей, и привязаны, как правило, к аэропортам. Такие гостиницы работали под узнаваемыми брендами. Исходя из этого, поток был сформирован. Другой вопрос, что такие крупные отели не могут существовать только за счет частных заездов. Для этого нужен, собственно говоря, корпоративный сегмент».

В июле 2021 года структура АФК «Система» хотела перевести семь купленных ранее отелей Park Inn под бренд Cosmos Hotels. Но спустя месяц Radisson Hotel Group — владелец наименования Park Inn — попыталась оспорить это решение в Стокгольмском арбитраже. В итоге стороны заключили мировое соглашение. Согласно его условиям, отели Cosmos Hotel Group продолжат работать под собственным брендом, но при этом присоединятся к линейке Radisson Individuals.

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Владимир Расулов