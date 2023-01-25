Natura Siberica заключили соглашение с Cosmos Hotel Group

Российская косметическая компания Natura Siberica заключила соглашение о партнерстве с сетью отелей Cosmos Hotel Group. В 2023 году запланировано открытие спа-комплексов в отелях Cosmos Collection Izumrudny Les (Подмосковье), Cosmos Collection Altay Resort (Республика Алтай) и Cosmos Collection Baikal Resort на озере Байкал. SPA by Natura Siberica — премиальный спа-проект, в основе которого лежит концепция натуральных процедур-уходов, наполнение для которых готовят непосредственно при госте и только из свежих компонентов: ягод, диких трав, водорослей, молока, меда и натуральных сибирских масел. В Москве флагманский спа-салон Fresh Spa by Natura Siberica работает в двух шагах от Красной площади, на Тверской улице, дом 4.

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