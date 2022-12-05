Свежий номер в дефиците

Из-за ухода с российского гостиничного рынка зарубежных брендов ввод новых номеров по итогам 2022 года в целом по стране сократится почти втрое. Девелоперы, подписавшие еще до кризиса контракты с международными операторами, вынужденно отложили открытие своих объектов на следующий год. Номерной фонд российских операторов показал рост на 5–7%, под их управление частично перешли гостиницы, работавшие под западными брендами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Прирост гостиничного фонда в России в этом году ниже изначальных прогнозов, рассказала “Ъ” замдиректора департамента стратегического консалтинга Nikoliers Евгения Тучкова. В Москве сдано 372 номера вместо запланированных 1,02 тыс. номеров. В целом по стране в 2022 году предполагалось появление 2,5 тыс. номеров, но по факту оказалось примерно в три раза меньше. Завершение значительной части начатых гостиничных проектов сдвинуто на 2023 год, отмечают консультанты.

Одна из причин — уход международных операторов, что привело к прекращению финансирования многих проектов, говорит руководитель платформы консалтинговых услуг CORE.XP Ирина Ушакова. По ее словам, в Москве в этом году пока открылся только один объект — Soluxe Hotel на 340 номеров, изначально он планировался под брендом Crowne Plaza. До конца года также заявлено открытие Azimut Comcity Park (150 номеров).

О своем уходе из России или приостановке инвестиционной деятельности объявили Hilton, InterContinental Hotels Group, Marriott International, Hyatt Hotels, Best Western и Sokos Hotels, указывают в Nikolliers. Суммарно под их брендами работали 98 гостиниц. По словам Евгении Тучковой, в Москве и Санкт-Петербурге на долю международных операторов приходилось 12% всех сертифицированных гостиниц уровня три звезды и выше, в регионах — 14%.

Многие гостиницы, работавшие под зарубежными брендами, после ухода глобальных компаний сохранили команды и продолжили работу, но уже под другими вывесками, поясняет Ирина Ушакова. По подсчетам Nikoliers, ребрендинг провели 20 гостиниц. Главной проблемой таких объектов госпожа Ушакова считает отсутствие доступа к сетевой системе бронирования и программам лояльности. Но для клиентов такие объекты, по мнению директора по работе с гостиницами и поставщиками наземных услуг «Аэроклуба» Татьяны Солнцевой, не потеряли привлекательности.

Еще часть отелей с совокупным фондом 899 номеров перешла в портфели российских управляющих компаний (УК), указывают консультанты. За год номерной фонд последних вырос на 5–7%, подсчитала директор по гостиничному консалтингу NF Group Наталья Розенблюм. Но с новыми объектами ситуация сложнее. Некоторые гостиницы, у которых изначально планировались международные бренды, по словам госпожи Тучковой, еще не приняли окончательного решения в пользу собственного бренда или сотрудничества с российской УК. По оценкам эксперта, сейчас на рынке работают 33 российских оператора, из них 11 компаний управляют 18,5 тыс. номеров. Партнер Commonwealth Partnership Марина Усенко считает, что в существующих условиях у российских УК есть возможность резко нарастить собственные портфели за счет развития внутреннего туризма.

В российском Azimut Hotels указывают, что за год фонд сети вырос на 10%, составив около 12 тыс. номеров, на следующий год пока запланировано открытие трех объектов. Текущую конъюнктуру в компании считают благоприятной для развития: в России почти нет западных туристов, и переход на локальный бренд выгоден собственникам. Президент Cosmos Hotel Group Александр Биба говорит, что номерной фонд его сети за год вырос на 15%.

Наталья Розенблюм указывает, что девелоперы достаточно охотно ведут диалог с российскими операторами. Однако по-прежнему сохраняется нехватка новых концепций во всех сегментах гостиничного рынка, признает эксперт. Евгения Тучкова говорит, что это особо заметно в высокобюджетном сегменте: в России исторически долгое время не существовало концепций люксовых отелей, «Метрополь» и «Националь» были единичными проектами.

Александра Мерцалова