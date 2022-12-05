Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Свежий номер в дефиците

Ввод в строй гостиниц сократился

Из-за ухода с российского гостиничного рынка зарубежных брендов ввод новых номеров по итогам 2022 года в целом по стране сократится почти втрое. Девелоперы, подписавшие еще до кризиса контракты с международными операторами, вынужденно отложили открытие своих объектов на следующий год. Номерной фонд российских операторов показал рост на 5–7%, под их управление частично перешли гостиницы, работавшие под западными брендами.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Прирост гостиничного фонда в России в этом году ниже изначальных прогнозов, рассказала “Ъ” замдиректора департамента стратегического консалтинга Nikoliers Евгения Тучкова. В Москве сдано 372 номера вместо запланированных 1,02 тыс. номеров. В целом по стране в 2022 году предполагалось появление 2,5 тыс. номеров, но по факту оказалось примерно в три раза меньше. Завершение значительной части начатых гостиничных проектов сдвинуто на 2023 год, отмечают консультанты.

Одна из причин — уход международных операторов, что привело к прекращению финансирования многих проектов, говорит руководитель платформы консалтинговых услуг CORE.XP Ирина Ушакова. По ее словам, в Москве в этом году пока открылся только один объект — Soluxe Hotel на 340 номеров, изначально он планировался под брендом Crowne Plaza. До конца года также заявлено открытие Azimut Comcity Park (150 номеров).

О своем уходе из России или приостановке инвестиционной деятельности объявили Hilton, InterContinental Hotels Group, Marriott International, Hyatt Hotels, Best Western и Sokos Hotels, указывают в Nikolliers. Суммарно под их брендами работали 98 гостиниц. По словам Евгении Тучковой, в Москве и Санкт-Петербурге на долю международных операторов приходилось 12% всех сертифицированных гостиниц уровня три звезды и выше, в регионах — 14%.

Многие гостиницы, работавшие под зарубежными брендами, после ухода глобальных компаний сохранили команды и продолжили работу, но уже под другими вывесками, поясняет Ирина Ушакова. По подсчетам Nikoliers, ребрендинг провели 20 гостиниц. Главной проблемой таких объектов госпожа Ушакова считает отсутствие доступа к сетевой системе бронирования и программам лояльности. Но для клиентов такие объекты, по мнению директора по работе с гостиницами и поставщиками наземных услуг «Аэроклуба» Татьяны Солнцевой, не потеряли привлекательности.

Еще часть отелей с совокупным фондом 899 номеров перешла в портфели российских управляющих компаний (УК), указывают консультанты. За год номерной фонд последних вырос на 5–7%, подсчитала директор по гостиничному консалтингу NF Group Наталья Розенблюм. Но с новыми объектами ситуация сложнее. Некоторые гостиницы, у которых изначально планировались международные бренды, по словам госпожи Тучковой, еще не приняли окончательного решения в пользу собственного бренда или сотрудничества с российской УК. По оценкам эксперта, сейчас на рынке работают 33 российских оператора, из них 11 компаний управляют 18,5 тыс. номеров. Партнер Commonwealth Partnership Марина Усенко считает, что в существующих условиях у российских УК есть возможность резко нарастить собственные портфели за счет развития внутреннего туризма.

В российском Azimut Hotels указывают, что за год фонд сети вырос на 10%, составив около 12 тыс. номеров, на следующий год пока запланировано открытие трех объектов. Текущую конъюнктуру в компании считают благоприятной для развития: в России почти нет западных туристов, и переход на локальный бренд выгоден собственникам. Президент Cosmos Hotel Group Александр Биба говорит, что номерной фонд его сети за год вырос на 15%.

Наталья Розенблюм указывает, что девелоперы достаточно охотно ведут диалог с российскими операторами. Однако по-прежнему сохраняется нехватка новых концепций во всех сегментах гостиничного рынка, признает эксперт. Евгения Тучкова говорит, что это особо заметно в высокобюджетном сегменте: в России исторически долгое время не существовало концепций люксовых отелей, «Метрополь» и «Националь» были единичными проектами.

Александра Мерцалова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...