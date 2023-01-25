Реверсильный ход

«Газпром» может начать поставки газа транзитом через Казахстан в испытывающий дефицит газа Узбекистан по трубопроводу «Средняя Азия—Центр». Ташкент заверяет, что о передаче «Газпрому» узбекской газотранспортной системы речи не идет. Объемы и сроки начала поставок пока не известны. По мнению аналитиков, целью реверса трубопровода «Средняя Азия—Центр» являются не столько поставки на рынки Узбекистана и Казахстана, сколько возможность нарастить экспорт российского газа в Китай.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Дорожная карта», подписанная между Узбекистаном и «Газпромом» 24 января, предусматривает транзит газа из России по газопроводу «Средняя Азия—Центр», проходящему по территории Казахстана и Узбекистана, сообщила 25 января пресс-служба Министерства энергетики страны. Стороны пока не утвердили основные условия поставки газа в Узбекистан, следует из сообщения. «Следует подчеркнуть, что переговоры и "дорожная карта" были направлены на поставку природного газа на внутренний рынок в необходимых объемах при полном сохранении прав собственности на действующую газотранспортную систему Узбекистана. В этом случае абсолютно никакой угрозы нашему суверенитету нет»,— подчеркнули в ведомстве.

В «Газпроме» отказались раскрыть, предусмотрен ли «дорожной картой» экспорт в Китай или поставки газа будут предназначены только для Средней Азии.

Узбекистан текущей зимой столкнулся с энергокризисом: из-за аномальных морозов и приостановки поставок газа из Туркмении в стране происходили массовые отключения электроэнергии, перебои с теплоснабжением и подачей газа потребителям. Сейчас поставки из Туркмении возобновлены, страна должна поставить в зимний период 1,5 млрд кубометров природного газа.

Но собственная добыча Узбекистана снижается год к году, зимой в пиковые нагрузки стране не хватает до 20 млн кубометров в сутки. Впрочем, ожидается, что в 2023 году добыча в стране увеличится до 56,3 млрд кубометров против 51,7 млрд кубометров в прошлом году. При собственном потреблении в 46,4 млрд кубометров в 2021 году страна экспортировала еще около 4 млрд кубометров в Китай. Контракт на поставки газа в Китай есть и у Казахстана, однако он полностью не выполняется из-за нехватки сырья. Газ сдается в систему газопроводов «Центральная Азия—Китай», пропускная способность которой составляет 55 млрд кубометров.

В последние годы по системе прокачивается около 40 млрд кубометров газа, в основном из Туркмении.

Осенью 2022 года Россия предложила Узбекистану и Казахстану организовать «тройственный газовый союз», предполагающий поставки российского газа в эти страны с перспективой дальнейшего экспорта в Китай, никаких деталей этого предложения не раскрывалось. 18 января «Газпром» сообщал о подписании «дорожной карты» по сотрудничеству в газовой отрасли с Казахстаном.

По мнению Марии Беловой из «Выгон Консалтинг», конечной целью реверса трубопровода «Средняя Азия—Центр» являются не поставки на рынки Узбекистана и Казахстана, а возможность нарастить экспорт российского газа в Китай либо напрямую, либо с помощью свопа.

С этой точкой зрения согласен и независимый эксперт Александр Собко, предполагая, что если «Газпром» начнет поставлять больше газа в Узбекистан, то сам Узбекистан сможет экспортировать больше газа в Китай. «Вопрос цены и доходности таких поставок, конечно, станет ключевым»,— добавляет он.

Сергей Кондратьев из Института энергетики и финансов полагает, что выделение одной из ниток системы «Средняя Азия—Центр» под реверсные поставки из России в Казахстан и Узбекистан позволит загрузить маршрут, который сейчас используется лишь на 30%, и увеличить поставки в направлении юга Казахстана и Ферганской долины — крупных центров потребления газа в Средней Азии. По его оценке, на начальном этапе речь может идти о поставках до 6–7 млрд кубометров ежегодно. «Газпром», со своей стороны, сможет перенаправить в Казахстан и Узбекистан газ, ранее поставлявшийся по газопроводу «Союз» в страны ЕС через Украину (поставки приостановлены после отказа Украины принимать газ через ГИС «Сохрановка»).

Татьяна Дятел