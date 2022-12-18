Помоложе не нашлось

В среднем шесть из десяти американцев не хотят участия в президентских выборах-2024 ни Джо Байдена, ни Дональда Трампа — об этом свидетельствуют свежие опросы общественного мнения. Тем не менее пока все идет к тому, что именно два этих политических старца снова сойдутся в предвыборном противостоянии. Первый, правда, может сойти с дистанции по состоянию здоровья, а номинации экс-президента может помешать новый любимец Республиканской партии губернатор Флориды Рон Десантис.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пока ситуация складывается так, что главными соперниками на президентских выборах 2024 года в США снова могут стать Дональд Трамп и Джо Байден

Фото: Liu Guanguan / China News Service / Getty Images Пока ситуация складывается так, что главными соперниками на президентских выборах 2024 года в США снова могут стать Дональд Трамп и Джо Байден

Фото: Liu Guanguan / China News Service / Getty Images

Экс-глава Белого дома Дональд Трамп объявил о намерении баллотироваться в президенты еще в ноябре. Действующий президент Джо Байден официального объявления на этот счет пока не делал. По его словам, «решение будет принято в начале следующего года». Однако ранее он неоднократно заверял, что собирается остаться хозяином Овального кабинета еще на четыре года. Правда, некоторые его однопартийцы высказывали в СМИ опасения, что помешать этим планам может состояние здоровья 80-летнего политика.

Тем не менее, как сообщила 17 декабря газета The Wall Street Journal, советники главы Белого дома уже начали проработку стратегии его выдвижения на второй срок. По информации издания, команда Джо Байдена сейчас обсуждает технические вопросы, например, определяется с местом для его предвыборного штаба. Рассматриваются Филадельфия в Пенсильвании, где располагался штаб кампании в 2020 году, и родной город президента Уилмингтон в Делавэре.

Кроме того, как стало известно газете, помощники господина Байдена обратились к 44-му президенту США Бараку Обаме за советом, когда лучше объявлять о выдвижении на второй срок. Господин Обама сделал это 4 апреля 2011 года.

The Wall Street Journal допустила, что эта дата может стать ориентиром и для нынешнего американского лидера.

Между тем напряженные промежуточные выборы в Конгресс стали во многом проверкой на прочность и для 45-го, и для 46-го президентов. А в последние дни начали появляться опросы, которые дают понять: большинство американцев не в восторге от возможности нового противостояния двух стареющих оппонентов на выборах в 2024 году. С материалами на этот счет вышли, в частности, CNBC, CNN, Fox News и другие.

Так, недавний опрос CNN/SSRS показывает, что шесть из десяти республиканцев и тяготеющих к Республиканской партии независимых избирателей хотели бы, чтобы «красные» выдвинули вместо господина Трампа в 2024 году кого-то другого. Аналогичная история и у демократов, утверждает телеканал.

Схожий расклад и в исследовании Fox News. Опрос этого телеканала среди зарегистрированных избирателей показал, что почти две трети американцев (64%) не хотят, чтобы президент Джо Байден снова баллотировался на пост. Лишь треть (33%) выражают поддержку такому решению. Интересно, что для господина Байдена дела с июля несколько улучшились. Тогда и вовсе 71% опрошенных признавался, что не хотел бы его видеть кандидатом в президенты, поддерживали — 27%.

У Дональда Трампа в этом вопросе дела обстоят лучше. Его готовы видеть кандидатом в президенты 39%. Среди них 66% республиканцев. А вот популярность среди независимых избирателей, которые чаще всего и решают исход выборов, у господина Трампа из рук вон плохая. Две трети таких избирателей категорически против его выдвижения.

Один из главных показателей в части популярности любого лидера — сопоставление негативного и позитивного отношения к кандидату. У обоих политиков эти показатели не внушают оптимизма.

У Джо Байдена он составляет минус 13% (43% относятся к нему положительно, 56% — негативно), у Дональда Трампа и того больше — минус 15% (42% и 57% соответственно). Кроме того, у бывшего президента падает поддержка и среди республиканцев. В декабре 2020 года ему симпатизировали 86% консервативного электората, сейчас показатель упал до 77%.

Джо Байден, напротив, укрепил электоральную поддержку среди демократов, приводятся в статье Fox News слова одного из авторов опроса, социолога-демократа Криса Андерсона. И это указывает на то, что «номинация от Демократической партии в 2024 году, по-видимому, уже приготовлена для него», считает господин Андерсон.

Судя по данным CNN, если Джо Байден все-таки решил бы не выдвигаться, лишь два политика всерьез рассматриваются демократами как альтернатива. Однако один из них, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, заявил пару недель назад, что не собирается предлагать свою кандидатуру на выборах ни при каких условиях. «Я сказал это в Белом доме всем, от начальника штаба до первой леди»,— заявил он в интервью изданию Politico. Вторая альтернатива — вице-президент Камала Харрис. Оба кандидата серьезно уступают по популярности Джо Байдену. Он, как и Дональд Трамп, по-прежнему самый сильный лидер в своей партии.

Как у республиканцев, так и у демократов эффективных альтернативных выдвиженцев почти нет, «за исключением губернатора Флориды Рона Десантиса», отметил Fox News.

Так, у нынешнего и бывшего вице-президентов Камалы Харрис и Майка Пенса рейтинги отрицательные (минус 16% и минус 9% соответственно). А Рон Десантис действительно стоит особняком. Он пока единственный из потенциальных претендентов, кто может похвастаться положительным рейтингом поддержки (39% относятся к нему положительно, а 37% — отрицательно). На этом фоне чуть менее четверти (24%) избирателей пока не могут его оценить, из них 16% республиканцев. Таким образом, у губернатора неплохая электоральная база для дальнейшего роста.

Интересно, что, согласно опросу, проведенному Emerson College в середине ноября, губернатор Флориды уступил бы Джо Байдену, если бы выборы проводились сейчас, примерно 4% (он бы набрал 39% против 43% у Байдена). Такой же разрыв (41% против 45%) был бы у Дональда Трампа и нынешнего президента. Но теперь этот тренд, похоже, изменился. Свежее исследование компании Harris, проведенное 14–15 декабря, показало, что в очном противостоянии губернатор Флориды (43%) обходит действующего президента (39%). Отдает предпочтение господину Десантису (47%) над господином Байденом (43%) и опрос USA Today, проведенный 7–11 декабря.

В исследовании CNBC указывается, что сопротивление выдвижению Джо Байдена и Дональда Трампа на выборах-2024 велико, но на сегодняшний день эксперты сходятся во мнении, что демократы, скорее всего, поддержат Джо Байдена, если он станет кандидатом, а республиканцы поддержат Дональда Трампа.

Получить номинацию от партий не должно стать сверхзадачей, особенно если против них выдвинется большое число конкурентов, которые размоют протестные голоса. Впрочем, в случае республиканцев многое будет зависеть от того, что в итоге решит Рон Десантис.

Пока по большинству опросов он отстает от Дональда Трампа, однако что будет, если отмалчивающийся пока 44-летний политик открыто бросит вызов своему 76-летнему старшему товарищу и патрону, сейчас предсказать сложно.

Екатерина Мур, Вашингтон