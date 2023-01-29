Трамп встал на тропу выборов

Бывший президент США Дональд Трамп приступил к активной фазе своей избирательной кампании — впервые после объявления о планах баллотироваться в президенты в 2024 году он посетил Нью-Гемпшир и Южную Каролину. Там он встретился с однопартийцами и провел предвыборные митинги. Эти штаты были выбраны неслучайно: в обоих экс-президент уступает по опросам главному потенциальному конкуренту за номинацию Рону Десантису. Впрочем, одним губернатором Флориды дело не ограничивается. Судя по всему, список претендентов на пост от консерваторов может оказаться весьма длинным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Экс-президент Дональд Трамп выступил перед членами Республиканской партии в Южной Каролине Фото: Alex Brandon / AP Экс-президент Дональд Трамп выступил перед членами Республиканской партии в Южной Каролине Фото: Alex Brandon / AP Следующая фотография 1 / 2 Экс-президент Дональд Трамп выступил перед членами Республиканской партии в Южной Каролине Фото: Alex Brandon / AP Экс-президент Дональд Трамп выступил перед членами Республиканской партии в Южной Каролине Фото: Alex Brandon / AP

Бывший президент Дональд Трамп в выходные начал свою избирательную кампанию с поездок в Нью-Гемпшир и Южную Каролину. Как сообщает CNN, на ежегодном собрании Республиканской партии Нью-Гемпшира

Дональд Трамп заявил, что он по-хорошему «рассержен» из-за того, что его кампанию называли ленивой и провальной на старте. Теперь с любыми сомнениями будет покончено, уверен он.

«Мы начинаем прямо здесь в качестве кандидата в президенты»,— заявил бывший президент.

Издание Politico обратило внимание, что последний проигрыш в Нью-Гемпшире оказался для Дональда Трампа очень болезненным. Если на президентских выборах в 2016 году он проиграл в этом штате своей оппонентке Хиллари Клинтон долю процента, то в 2020 году отставание от Джо Байдена составило уже 7%.

Вероятно, в том числе из-за стремления привлечь обратно отвернувшийся от него электорат Дональд Трамп объявил, что покидающий свой пост председатель Республиканской партии штата Стивен Степанек присоединится к его кампании в качестве старшего советника. Господин Степанек, прежде чем стать высшим должностным лицом республиканцев в Нью-Гемпшире, был сопредседателем первой президентской кампании Дональда Трампа.

Сейчас именно в этом штате, согласно опросу Университета Нью-Гемпшира, у Дональда Трампа наблюдаются наибольшие проблемы. Здесь экс-президент проигрывает не только потенциальному кандидату-демократу, но и своему возможному конкуренту за номинацию губернатору Флориды Рону Десантису. Лидер «солнечного штата» пользуется поддержкой в Нью-Гемпшире 42% консерваторов и опережает бывшего главу Белого дома на 12%. В то же время в целом по стране губернатор проигрывает господину Трампу около 20%.

«Если бы он (Стивен Степанек.— “Ъ”) не пошел за нами, мне, возможно, пришлось бы просто забыть о Нью-Гемпшире и просто признать его как окончательную потерю. Но со Стивом я не думаю, что мы можем проиграть»,— признался экс-президент.

Politico отметило, что привлечение к избирательной кампании такого стратега, как господин Степанек, говорит о возможном возвращении бывшего лидера США к истокам кампании 2016 года и радикально правой повестке, которая показала себя эффективной.

К похожим выводам пришел и CNN. Телеканал подчеркнул, что в Нью-Гемпшире экс-президент, например, говорил о планах отменить федеральное финансирование школ, которые «продвигают критическую расовую теорию или левую гендерную идеологию». Он также намерен сделать так, чтобы родители избирали директоров школ.

Не все гладко у Дональда Трампа и в Южной Каролине, куда он отправился после Нью-Гемпшира. Как отметил местный телеканал WisTV со ссылкой на исследование South Carolina Policy Council, за господина Десантиса (если в бюллетене будет только он и бывший президент) готовы проголосовать 52%, а за Дональда Трампа — 48%. Источники CNN, The Hill и Politico утверждают, что, хотя Рон Десантис еще не объявлял официально о своих притязаниях на кресло в Белом доме, политик планомерно формирует пул своих сторонников по всей стране.

Господин Десантис, по словам нескольких республиканцев в Южной Каролине, опрошенных The Hill, имеет очень серьезную поддержку среди функционеров партии, а влияние Дональда Трампа там, напротив, сокращается.

«Причина, по которой Дональд Трамп прибыл в Южную Каролину, заключается в том, что это важный штат, и он действительно пытается гарантировать себе какую-то поддержку»,— заявил изданию Алекс Строман, бывший исполнительный директор Республиканской партии Южной Каролины. Но даже те, кто его поддержал, не очень-то уверены в своем выборе, утверждает он. «Я знаю людей, которые поддержали его, которые чувствовали, что на них оказывалось давление, и они были вынуждены это сделать, но не планируют быть с ним, когда в начале следующего года в Южной Каролине пройдут выборы»,— настаивает собеседник издания.

Другая проблема для экс-президента в Южной Каролине заключается в том, что некоторые влиятельные консерваторы этого штата не просто не готовы его поддержать или посматривают в сторону губернатора Флориды, но и сами всерьез задумываются об участии в выборах-2024. В то время как Дональд Трамп уже получил поддержку от таких видных республиканцев из Южной Каролины, как губернатор Генри Макмастер и сенатор Линдси Грэм, другие держатся пока на расстоянии именно по этой причине, отметило издание The Hill.

Так, не торопится поддержать господина Трампа сенатор от штата Тим Скотт. Как утверждают СМИ, он, как и бывший постпред США при ООН Никки Хейли (другая влиятельная республиканка и представительница Южной Каролины), рассматривает возможность самостоятельного участия в выборах.

Интересно, что в отличие от Рона Десантиса, который тоже был некогда протеже Дональда Трампа, на планы Никки Хейли составить конкуренцию экс-президент не обижается. Господин Трамп даже рассказал в субботу, что та звонила ему и спрашивала, не против ли он, если она попробует свои силы на выборах. И он в ответ рекомендовал «слушать, что подсказывает ей сердце». Возможно, такая позиция Дональда Трампа связана с невысокими рейтингами госпожи Хейли по стране — около 3%.

Кроме того, сообщил CNN, экс-госсекретарь Майк Помпео утверждает в своих мемуарах (планируются к публикации, телеканалу удалось изучить их текст), что Никки Хейли обсуждала с дочерью экс-главы Белого дома Иванкой и его зятем Джаредом Кушнером идею стать вице-президентом в случае победы Дональда Трампа.

Помимо перечисленных потенциальных участников в республиканских праймериз-2024, а также бывшего вице-президента Майка Пенса (входит сейчас в тройку главных претендентов на номинацию с 6–7% поддержки по стране) за Белый дом планирует побороться еще один бывший сотрудник администрации Трампа — некогда его советник по национальной безопасности Джон Болтон, сообщает CBS.

Господин Болтон в четверг назвал планы бывшего босса на выборах-2024 «отравой» для Республиканской партии и убеждал, что кампания по его переизбранию «идет под откос».

Возможное свое решение выдвигаться на выборах он также объяснил недопустимыми комментариями Дональда Трампа, в которых было предложение изменить конституцию, чтобы иметь возможность преследовать Джо Байдена за, по версии экс-президента, многочисленные нарушения. Из всего этого можно сделать вывод, что более ранние прогнозы лидера республиканцев в Сенате Митча Макконнелла сбываются и праймериз консерваторов в следующем году будут как никогда многолюдными.

Екатерина Мур, Вашингтон