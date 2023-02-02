Газовая завеса

Парламент Петербурга в первом чтении утвердил законопроект, запрещающий несовершеннолетним продажу товаров, содержащих сжиженные углеводородные газы. С помощью такой нормы законодатели намерены бороться с токсикоманией среди подростков. Однако в настоящий момент законопроект не выдерживает критики и требует внесения поправок, считают некоторые депутаты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Парламент Петербурга в первом чтении утвердил законопроект, запрещающий несовершеннолетним продажу товаров, содержащих сжиженные углеводородные газы

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Парламент Петербурга в первом чтении утвердил законопроект, запрещающий несовершеннолетним продажу товаров, содержащих сжиженные углеводородные газы

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

На заседании Законодательного собрания, 1 февраля, депутаты парламентским большинством поддержали законопроект, предусматривающий запрет продажи несовершеннолетним товаров, «содержащих сжиженные углеводородные газы (СУГ) и используемых для личных и бытовых нужд». Речь идет о зажигалках, туристических и бытовых газовых баллонах. Законопроект представил депутат-единоросс Антон Соловьев. Инициативу поддержали губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, детский омбудсмен и ряд комитетов. Однако депутаты во время парламентских слушаний отнеслись к документу скептически.

Проект закона в первом чтении поддержали 38 депутатов, двое оказались против: Борис Вишневский и Александр Шишлов. Так, господин Вишневский заметил, что данная инициатива станет еще одним законопроектом, отправленным «в стол», так как полностью запретить продажу товаров с СУГ невозможно. В пример политик привел запрет продажи алкоголя, который дети могут приобрести «из-под полы».

«Невозможно отправить инспекторов комитета по законности к каждому ларьку и магазину. Не будет проверяющий стоять и смотреть, попросили ли у того или иного молодого человека паспорт»,— уверен депутат от фракции «Яблоко» Борис Вишневский.

С невозможностью полного запрета на продажу зажигалок и отсутствием механизмов регулирования запрета также согласна вице-спикер ЗакСа Марина Шишкина.

«Строгость российских законов компенсируется необязательностью их исполнения. Такие инициативы вызывают много вопросов, прежде всего — правоприменения. Мы знаем, что МВД упрямо придерживается позиции, что они не регулируют и не администрируют никакую региональную торговлю. Нет у них такой функции»,— отметила госпожа Шишкина. Ответить, кто будет следить за запретом и выписывать штрафы, авторы законопроекта не смогли, как и не смогли определить способы надзора за точками продажи.

Отдельным пунктом обсуждения являлся размер предлагаемого авторами инициативы штрафа. Как ранее сообщал «Ъ-СПб», за нарушение запрета в законопроекте предусмотрен штраф: для граждан — в размере от 3 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тыс. рублей, для организаций — от 150 до 300 тыс. рублей. Депутат партии «Новые люди» Дмитрий Павлов отметил, что многие регионы РФ уже приняли схожие законы о запрете, но установленные штрафы в других субъектах меньше.

«Штраф в 300 тыс. рублей, в сравнении с другими регионами, чересчур велик. Из-за этого могут возникнуть случаи злоупотребления полномочиями со стороны надзорных органов в отношении предпринимателей. Для примера, в Ленинградской области максимальный штраф для юрлиц составляет 30 тыс. рублей, в Московской, Ростовской областях и Краснодарском крае — до 50 тыс. рублей, а в Москве штрафа вовсе нет»,— пояснил господин Павлов. Объяснить ценообразование штрафов авторы законопроекта также не смогли. Однако заявили, что рассчитывают на помощь коллег.

Екатерина Рязанова