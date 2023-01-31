Депутаты придерживают газ

Депутаты Законодательного собрания Петербурга от партии «Единая Россия» предлагают запретить продажу несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженные углеводородные газы. Если законопроект одобрят, то при покупке зажигалок, заправки для них и газовых баллонов для портативных плит покупатель будет обязан предъявить паспорт. Таким образом авторы инициативы хотят защитить подростков от новой формы токсикомании — «сниффинга». Парламентарии рассмотрят законопроект в первом чтении на завтрашнем заседании 1 февраля. Эксперты скептически отнеслись к законопроекту, назвав его «не имеющий никакого практического смысла инициативой».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За нарушение запрета продажи несовершеннолетним предусмотрен штраф: для граждан — в размере от 3 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тыс. рублей, для организаций — от 150 до 300 тыс. рублей

Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ За нарушение запрета продажи несовершеннолетним предусмотрен штраф: для граждан — в размере от 3 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тыс. рублей, для организаций — от 150 до 300 тыс. рублей

Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ

Ограничить на территории Петербурга розничную продажу несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженные углеводородные газы (СУГ), используемых для личных и бытовых нужд предложили депутаты-единороссы Валерий Гарнец, Антон Соловьев и Денис Четырбок. В списке «запрещенных товаров» баллоны с СУГ любой емкости — газовые баллоны для портативных плит, заправки зажигалок, а также устройства, содержащие контейнер с СУГ, то есть зажигалки. В пояснительной записке говорится, что проект разработан в целях охраны здоровья несовершеннолетних. Предполагается, что запрет на продажу «потенциально опасных товаров» поможет сократить участившиеся случаи подростковой токсикомании. Законопроект одобрила комиссия ЗакСа по социальной политике и здравоохранению, а также поддержал губернатор города Александр Беглов.

«В настоящее время среди подростков фиксируется распространение такой формы токсикомании, как "сниффинг". Это форма токсикомании, при которой состояние токсического опьянения достигается в результате вдыхания паров химических соединений используемого в бытовых приборах газа, летучих веществ, входящих в состав освежителей воздуха, дезодорантов, а также выделяемых из горючих жидкостей, таких как растворители, бензин и клей, которые имеют свободное обращение в гражданском обороте. Указанные вещества при вдыхании могут вызвать аритмию, гипоксию головного мозга и остановку сердца, что зачастую приводит к летальному исходу»,— говорится в пояснительной записке. Однако речи о расширении запрета на продажу освежителей воздуха или дезодорантов пока не идет. Как объяснил господин Четырбок, острой проблемы, связанной с этими товарами, сейчас нет.

«Мы основывались на статистике Следственного комитета по возбужденным делам о смерти несовершеннолетних в результате вдыхания газа из тех устройств, которые обозначены в проекте. Сейчас речь идет о восьми уголовных делах в Санкт-Петербурге, и об около 200 — по стране. Случаи, которые не заканчиваются смертью, никто в специальную статистику не собирает. При этом случаев токсикологического отравления много — об этом говорят врачи»,— объяснил Денис Четырбок.

За нарушение запрета предусмотрен штраф: для граждан — в размере от 3 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тыс. рублей, для организаций — от 150 до 300 тыс. рублей. Соответствующие изменения будут внесены в закон «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге».

«Подобный запрет — это точечная мера, которая вряд ли окажется эффективной, ведь невозможно запретить продажу несовершеннолетним всех потенциально опасных предметов. Как отметили сами разработчики законопроекта, к таковым относятся не только зажигалки, но, например, даже дезодоранты и освежители воздуха»,— считает партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Тягай. По ее мнению, проблема токсикомании должна решаться путем всеобщей разъяснительной работы среди подростков и комплексных профилактических социально-психологических мер работы с детьми, состоящими в группе риска, а не посредством запрета продажи несовершеннолетним отдельных категорий бытовых предметов.

Председатель комиссии по правам человека при совете адвокатской палаты СПб Андрей Чертков назвал законопроект «одной из очередных безумных и не имеющих никакого практического смысла инициатив». «Ничего, кроме дешевого и дурацкого пиара, за запретом на баллоны и зажигалки не стоит. Почему депутаты останавливаются на газовых зажигалках — ведь существуют еще и бензиновые? Провести параллель с запретом на продажу табачной или алкогольной продукции — сложно. В тех законах как минимум существует рациональное зерно. Хотя и они не являются сугубо эффективными и в России легко обходятся»,— прокомментировал господин Чертков.

Впрочем, инициатива депутатов в Петербурге не первая. В 2020 году подобный законопроект на рассмотрение вносила фракция «Единая Россия». Причины для инициативы и ее цели были те же, а вот штрафы меньше: максимальный штраф для юридических лиц составлял 50 тыс. рублей.

Надежда Ярмула