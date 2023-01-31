Экономика стран еврозоны в IV квартале выросла на 0,1%

Статистическое управление ЕС представило предварительные данные по основным экономическим показателям за четвертый квартал 2022 года. В этот период ВВП 19 стран еврозоны вырос на 0,1% по сравнению с третьим кварталом. Это расходится с прогнозом аналитиков из Trading Economics, которые предсказывали сокращение ВВП за квартал на 0,1%.

Темп роста ВВП на 0,1% в четвертом квартале стал самым медленным с первого квартала 2021 года. Это объясняется давлением высокой инфляции (9,2% за декабрь 2022 года), а также ростом спроса и подорожанием кредитов для бизнеса.

Согласно данным Евростата в страновом выражении, самый сильный рост показала экономика Ирландии (3,5% ВВП за четвертый квартал 2022 года), Испании (0,2%), Франции (0,1%), а самое сильное падение — у Швеции (–0,6%), Чехии (–0,3%) и Германии (–0,2%).

Согласно эконометрическим моделям Trading Economics, темп роста ВВП еврозоны составит примерно 0,3% в 2024 году и 0,4% в 2025 году.

Прогнозы экономистов на 2023 год читайте в публикации «Ъ».