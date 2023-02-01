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Коммерсантъ FM
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В Крыму национализируют предприятия Ахметова и Коломойского

Комиссия по выявлению имущества иностранных граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия, выявила на территории Крыма новые объекты собственности, которые в скором времени будут национализированы. Об этом сообщил председатель Госсовета РК Владимир Константинов.

По его словам, в ближайшее время со своим имуществом расстанутся:

Ринат Ахметов (ЧАО «Новокраматорский машиностроительный завод», ОАО «Центральный горно-обогатительный комбинат», включая имущество пансионата «Горняк», ПАО «Харьковский машиностроительный завод "Свет шахтера"»);

Игорь Коломойский (ООО «Транспорт логистик») и его дочь Анжелика Коломойская, которая владеет ООО «Энвил»;

Нестор Шуфрич, владеющий ООО «Эстейт холдинг груп»;

— гражданин Литвы Колас Игорис, которому принадлежит вилла «Елена» в Ялте (ООО «Дудник», ООО «Стабильность», ООО «Секунда», ООО «Интур-Премьер», ООО «Зодиак-Омега ЛТД», ООО «Интур Ялос»);

Рафик Дау Булос, владеющий АО «Стройдеталь».

Также будет национализировано имущество ряда украинских банков и заводов, включая АО «Альминский завод строительных материалов» (владелец — Сергей Тарута), АО «Камыш-Бурунский Железорудный комбинат».

«Решение о национализации указанного имущества в ближайшие дни примут депутаты Госсовета. С моральной точки зрения нам важно прекратить деятельность таких учредителей. Это не означает закрытие предприятий. Ранее национализированные предприятия продолжают работать, никаких проблем у них не возникает. На них был заменен руководящий состав, введены временные администрации»,— написал господин Константинов в Telegram.

По словам председателя Госсовета РК, позже будет проведена процедура их приватизации.

Ранее в Крыму объявили о национализации ялтинского кинотеатра «Сатурн IMAX», который принадлежит бывшему премьер-министру Украины Арсению Яценюку.

О том, как родилась идея национализировать активы недружественных стран в Крыму, «Ъ» писал в материале «Патриотическая экспроприация».

Александр Дремлюгин, Симферополь

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