В Крыму национализируют кинотеатр Яценюка

Власти Крыма национализируют популярный ялтинский кинотеатр, который долгие годы принадлежал бывшему премьер-министру Украины Арсению Яценюку, сообщил председатель Госсовета РК Владимир Константинов.

«В Крыму продолжается процесс национализации имущества украинских олигархов. Сейчас ведется работа по кинотеатру "Сатурн IMAX" в Ялте. Это известный крымчанам объект, который принадлежит Арсению Яценюку. Важно понимать, что мы не охотимся за чужим имуществом. Для нас главное, чтобы человек был честным, не совершал преступления в отношении крымчан, наших военнослужащих, России»,— написал в своем Telegram-канале спикер крымского парламента.

По его словам, в Крыму много имущества, принадлежащего иностранным гражданам, но те, кто помогает убивать российских солдат, не должны зарабатывать в регионе.

«Это принципиально. Поэтому мы стремимся не присвоить их активы, а устранить источник финансирования этого преступного режима»,— добавил Константинов.

По данным «Ъ», согласно распоряжению совета министров РК, в кинотеатре ввели временную администрацию во главе с Анатолием Макухой. Власти РК обещают коллективу сохранить все рабочие места.

Ранее власти полуострова национализировали более 130 объектов, принадлежащих украинским собственникам, в том числе крупнейший в регионе Бахчисарайский цементный комбинат и судостроительный завод «Залив», выполнявший с 2014 года многомиллиардные госзаказы Минобороны РФ.

Александр Дремлюгин, Симферополь