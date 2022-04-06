Патриотическая экспроприация

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Государственный совет (парламент) Крыма во вторник направил в Госдуму законодательную инициативу о принудительном изъятии недвижимости и иной собственности у государств и лиц, совершающих «недружественные действия» в отношении России. По задумке депутатов список активов и порядок их национализации должен определяться властями каждого конкретного субъекта. При этом важно не навредить дружественным иностранцам из недружественных государств — например, украинской оппозиции, предупреждают в Госсовете.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В случае одобрения Госдумой крымской инициативы под национализацию может попасть и отель в Ялте (на фото), принадлежащий певице Софии Ротару

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ В случае одобрения Госдумой крымской инициативы под национализацию может попасть и отель в Ялте (на фото), принадлежащий певице Софии Ротару

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Речь в законопроекте идет о внесении изменений в ст. 235 Гражданского кодекса («Основания прекращения права собственности»), согласно которым движимое и недвижимое имущество, деньги, вклады, ценные бумаги, корпоративные права и иные активы, принадлежавшие по состоянию на 24 февраля иностранным государствам и связанным с ними лицам, совершающим «недружественные действия» в отношении России, подлежат принудительному изъятию в собственность субъектов РФ без возмещения их стоимости. Решение о национализации должны принимать власти каждого конкретного региона, а порядок изъятия утверждается их законодательными органами.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, его принятие позволит «обеспечить прекращение права собственности на имущество, находящееся на территории Крыма и принадлежащее иностранным государствам и лицам, совершающим недружественные действия в отношении РФ». Документ в ходе заочного голосования единодушно поддержали 73 из 75 депутатов парламента (двое были на больничном).

По словам председателя Госсовета Владимира Константинова («Единая Россия»), законодательная инициатива «отвечает духу времени и соответствует принципу справедливости». «Это давно нужно было сделать. Сейчас уже просто недопустимо ходить мимо того или иного объекта, принадлежащего палачу Донбасса, мучителю наших военнопленных, призывающему убивать русских за то, что они русские. Пусть наживаются на тех странах, которые им аплодируют. А на нашей земле им места нет»,— заявил он “Ъ”. Другой единоросс вице-спикер Ефим Фикс добавил, что, «вполне возможно», процесс изъятия будет публичным и каждый конкретный случай изучит специальная комиссия.

В свою очередь, депутат Госсовета от КПРФ Илья Донченко подчеркнул, что механизм национализации должен быть «качественно проработан, чтобы не навредить дружественным России гражданам». По его словам, в Крыму осталось имущество не только представителей действующей украинской власти, но и оппозиционных киевскому режиму политиков — например, бывшего депутата Верховной рады от Партии регионов Олега Царева.

Пока исчерпывающего списка объектов, которые могут быть национализированы в Крыму, власти полуострова не раскрывают. Однако в марте глава республики Сергей Аксенов заявил, что ряд украинских бизнесменов и высокопоставленных чиновников вскоре могут потерять торговые и туристические объекты, а также элитные квартиры и дома. Среди таких собственников господин Аксенов называл президента Украины Владимира Зеленского, который владеет элитной квартирой в поселке Ливадия, директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника, председателя Национального банка Кирилла Шевченко и бывшего главу Конституционного суда Александра Тупицкого.

По данным источника “Ъ” в республиканской власти, с высокой долей вероятности в этот список также могут попасть известные украинские политики и крымчане, покинувшие полуостров после 2014 года: экс-глава администрации Севастополя и бывший председатель Совмина Крыма Сергей Куницын, бывший вице-премьер правительства республики, соратник Юлии Тимошенко Андрей Сенченко, лидеры запрещенного в России крымскотатарского Меджлиса Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров и многие другие. Речь идет о десятках активов, в том числе о действующих предприятиях и заводах. Потерять недвижимость также рискуют и знаменитые деятели культуры — например, София Ротару, владеющая гостиницей в Ялте.

В отличие от других регионов у Крыма уже есть опыт массовой национализации. После вхождения полуострова в состав России там действовал переходный период: с нуля создавались территориальные подразделения федеральных и местных органов власти, формировались новые базы данных и реестры, переформатировались правовые, финансовые и экономические институты. Тогда власти Крыма конфисковали более 250 объектов, большая часть которых принадлежала украинским олигархам Игорю Коломойскому, Ринату Ахметову, Сергею Таруте: это, в частности, недвижимость Приватбанка, оздоровительный комплекс «Таврия», земельные участки и санаторий в Форосе, десятки АЗС и нефтебаза, предприятие «Крымхлеб», компании «Крымэнерго» и «Укртелеком».

Александр Дремлюгин, Симферополь