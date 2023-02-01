«Транснефть» сообщила о попытке обстрела инфраструктуры нефтепровода «Дружба»

«Транснефть» сообщила о попытке обстрела нефтеперерабатывающей станции (НПС) «Новозыбково» в Брянской области, входящей в нефтепровод «Дружба», со стороны Украины. Сейчас нефтепровод работает в штатном режиме, заявили в компании. Там утверждают, что попытка атаковать станцию была предпринята вчера, 31 января.

Официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин рассказал ТАСС, что станция «Новозыбково» используется при пиковых нагрузках в разовом режиме. Последний раз НПС включалась в прошлом году на несколько часов.

«В результате попадания снаряда по территории станции пострадавших нет, повреждения устраняются силами ремонтной бригады. Нефтепровод "Дружба" работает в штатном режиме»,— заявил господин Демин.

В экстренных службах уточнили, что боеприпас упал в поле в Новозыбковском районе Брянской области. «Взрыв боеприпаса произошел во вторник в чистом поле вблизи поселка Мамай, в нефтепровод не попали»,— сказал источник «РИА Новости».

Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов сообщил, что проблем с прокачкой нефти по нефтепроводу «Дружба» пока нет.

Маршрут нефтепровода «Дружба» проходит от Альметьевска до Брянска затем до белорусского Мозыря, после чего разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии, Польши, Германии, Латвии и Литвы) и южный (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии). Транзит нефти по «Дружбе» периодически приостанавливается из-за обстрелов и перебоев с электроэнергией на Украине.

Дарья Эрозбек