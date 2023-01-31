Брянская область подверглась второму за день обстрелу

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале, что вооруженные силы Украины нанесли удар по территории Новозыбковского городского округа. По данным главы региона, пострадавших нет. При этом, отметил он, нарушено электроснабжение в двух населенных пунктах. Это второй обстрел региона за день.

Ранее сегодня, 31 января, Александр Богомаз сообщал, что в результате минометного обстрела ВСУ повреждены 17 домовладений в селе Ломакова, частично нарушилось электроснабжение. Помимо этого повреждены памятник погибшим в Великой отечественной войне и магазин. Позже губернатор сообщил, что электроснабжение в селе восстановлено.

Граничащие с Украиной регионы России регулярно сообщают об обстрелах ВСУ. О двух за день обстрелах сегодня также написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Пострадавших в регионе нет.

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