В Петербурге «заминировали» региональный офис партии «Яблоко»

Полиция оцепила офис петербургского отделения партии «Яблоко» на Шпалерной улице, 13, сообщила пресс-служба отделения днем в среду, 1 февраля. Силовики проверяют сообщение о минировании.

Всех присутствовавших в помещениях «яблочников» вывели на улицу. Сегодня в офисе отделения должна была идти работа над избирательной документацией для кандидатов от партии на довыборы. В «Яблоке» связывают сообщение о минировании со своей текущей политической деятельностью.

«Яблочники» различного уровня стали регулярно подвергаться административному и уголовному преследованию с февраля 2022 года. Протоколы о дискредитации армии РФ уже составлялись на Бориса Вишневского, Александра Шишлова и Льва Шлосберга.

Ранее партия требует отменить статьи о «дискредитации вооруженных сил России», по которым предусмотрена административная и уголовная ответственность. Фракция подготовила и внесла в городской парламент обращение с соответствующим предложением к председателю Госдумы Вячеславу Володину. Рассмотрение инициативы состоится в течение февраля.

Подробнее — в материале «Ъ-СПб» «Непроходимая инициатива».

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте