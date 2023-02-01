Написанный с помощью ChatGPT диплом студента РГГУ проверит руководство вуза

Выпускник московского РГГУ Александр Жадан меньше чем за сутки написал дипломную работу с помощью чат-бота с искусственным интеллектом (ИИ) ChatGPT, о чем впоследствии рассказал в своих социальных сетях и ряду СМИ (в том числе «Ъ FM»). Руководство РГГУ пообещало провести повторный анализ диплома господина Жадана и призвало к ограничению доступа к чат-боту в образовательных целях.

«Анализ специалистами и научным сообществом РГГУ будет произведен… Из-за опасений по поводу негативного воздействия на обучение, а также опасений по поводу безопасности и точности генерируемого системой контента, может быть целесообразно ограничить доступ к ChatGPT в образовательных организациях»,— рассказали ТАСС в пресс-службе университета.

Вчера, 31 января, Александр Жадан разместил в своем Twitter тред о написании диплома на тему «Анализ и совершенствование управления игровой организацией» с помощью ИИ, который набрал около 638 тыс. просмотров.

Студент описал, как давал чат-боту команды на английском языке для создания частей диплома по заготовленному плану, после чего самостоятельно их отредактировал. Несколько пользователей Twitter сообщили, что направили в РГГУ и Министерство образования уведомления с просьбой об аннулировании диплома, аргументируя это отсутствием оригинальности в работе.

Подробнее — в интервью «Ъ FM» с Александром Жаданом.

Андрей Сапожников